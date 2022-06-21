Erkenci incirde hasat bir ağaç gelir kapısı oldu Haziran’da toplanmaya başlanan ve Eylül sonuna kadar ürün veren incirin kilosu 35 TL’den satılırken, bir ağacın yılda 400 kilo incir verdiği öğrenildi

Mersin’de bir çiftçinin bahçesine yemek için diktiği erkenci incir gelir kapısı oldu. Haziran’da toplanmaya başlanan ve Eylül sonuna kadar ürün veren incirin kilogramı 35 TL’den satılırken, bir ağacın yılda 400 kilogram incir verdiği öğrenildi.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de erkenci ürünlerin hasatları her mevsim çeşit çeşit üründe yapılıyor. Bu günlerde ise bazı bahçelerin çevrelerine çiftçilerin sofralık olarak kendileri için diktiği incirlerden erkenciler de hasat başladı. Çiftçilikle uğraşan Emine Özel'in de Erdemli ilçesine bağlı Alacaören mevkiindeki bahçesinin kenarına diktiği erkenci incir ağacı gelir kapısı oldu. Hasat yapan Özel, tanesi 100 ile 150 gram olan incilerin kilogramını 35 TL'den satmaya başladı. Bir ağaçtan yaklaşık 400 kilogram ürün alan Özel, yemek için diktikleri ağaçtan para kazandıklarını aktardı.

Bahçesine incir ağacını yemek için diktiğini anımsatan çiftçi Emine Özel, "Bu bize bir gelir kapısı oldu, güzel verim veriyor. Erken çıktığı için de satışımız güzel oluyor, iyi paraya satıyoruz, kilogramını 35’e veriyoruz. En değerli zamanı Haziran ayıdır. Haziran ayının ortasında başlar, Eylül ayına kadar devam eder. Yediveren gibi böyle ilk meyveleri büyük olur, ileri doğru biraz küçülür" dedi.

Topladıkları ürünü Erdemli Belediyesi Üretici Pazarında sattığını ve manavlara verdiğini aktaran Özel, "Her biri 100 gram 150 gram geliyor, bir ağaçtan da 400 kilogram ürün alıyoruz" diye konuştu.

İncirin tadının çok güzel olduğunu belirten Özel'in komşusu Leyla Dölek ise, "İlk çıktığında daha büyük oluyor sonradan küçülür. Arada bir ara verir tekrar yetişir. Komşum yemek için dikmişti, onlara bir kazanç oldu satıyorlar. Ondan gelir kapısı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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