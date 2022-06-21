Narenciye sezon ihracatı 940 milyon doları aştı Türk narenciyesi en fazla Rusya'ya satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narenciye sezon ihracatı 940 milyon doları aştı Türk narenciyesi en fazla Rusya'ya satıldı

İHA

Narenciye sezon ihracatı 940 milyon doları aştı Türk narenciyesi en fazla Rusya'ya satıldı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 20212022 yılı narenciye sezonunda Türkiye’nin ihracat gelirinin 940 milyon doları aştığını açıkladı.
Başkan Gürüz, geçen yıl 20 Ağustos’tan itibaren başlayan narenciye sezonunda 2,2 milyon ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörün en fazla Rusya, Irak ve Ukrayna’ya ihracat gerçekleştirdiğini, dış satım hacminde en güçlü performansı Hırvatistan, Beyaz Rusya ve Kazakistan pazarlarında yakaladığını belirtti.
Narenciye sezonunda en fazla mandalina ihraç ettik Anavatanı Çin ve Hindistan olan narenciye üretiminde Türkiye’nin son 30 yılda büyük gelişim göstererek ağaç sayısında 47 milyonu aştığını, rekoltede 5,4 milyon tona ulaştığını kaydeden Başkan Gürüz, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2021 yılında ülkemizde 5 milyon 363 bin ton narenciye üretimi gerçekleştirildi. Bu rekoltenin 1 milyon 819 bin tonu mandalina, 1 milyon 742 bin tonu portakal, 1 milyon 550 bin tonu limon ve 249 bin tonu greyfurttan oluştu. 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayan narenciye ihracat sezonunda, Mayıs ayı sonu itibarıyla Türk yaş meyve sebze ihracatçıları, dış pazarlarda 2 milyon 202 bin ton ürüne değer kazandırdı. 9,5 ay devam eden sezonda narenciye ürün grubunda toplam ihracat tutarımız 940 milyon 596 bin dolar oldu. Mandalina ihracatından 480 milyon dolar, limondan 280 milyon dolar, portakaldan 113 milyon dolar ve greyfurttan 67 milyon dolar döviz geliri sağladık” dedi.

Doğu Akdeniz’in üretimdeki üstünlüğü ihracata yansıyor
Narenciye üretiminde ve ihracatında küresel oyuncu rolüne sahip olan Türkiye’de iklim avantajları ve verimli topraklarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin tartışmasız üstünlüğe sahip konumda bulunduğunu vurgulayan Başkan Ferhat Gürüz, “Ülkemiz genelinde narenciye üretiminin yüzde 73’ünü bereketli topraklara sahip Adana, Hatay ve Mersin illerimiz gerçekleştiriyor. Çukurova’nın narenciye üretimindeki bu üstünlüğü ihracat raporlarına da yansıyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak narenciye ihracatındaki payımız yüzde 75 düzeyinde gerçekleşiyor.” diye konuştu.

Narenciye ihracatının yüzde 45’i Rusya’ya
Narenciye sezon ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz, bu ürün grubunda ana pazarların Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden oluştuğunu belirtti. Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yüzde 61 pay ile en büyük pazar olduğunu ifade eden Başkan Gürüz, şunları söyledi:
“20212022 yılı narenciye sezonunda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 45 pay ile Rusya yer aldı. 9,5 aylık süreçte Rusya’ya 419,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 45 paya sahip bu ülkeyi, yüzde 11 pay ve 108 milyon dolar değer ile Irak 2’nci, yüzde 11 pay ve 101,8 milyon dolar değer ile Ukrayna 3’üncü sırada takip etti. Sezon boyunca ihracat hacminde en güçlü artışları yaptığımız ülkeleri değerlendirdiğimizde Hırvatistan, Beyaz Rusya ve Kazakistan öne çıktı. Hırvatistan’a yüzde 88 artışla 8,9 milyon dolarlık, Beyaz Rusya’ya yüzde 59 artışla 15,8 milyon dolarlık, Kazakistan’a yüzde 57 artışla 6,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. AzerbaycanNahçıvan, Polonya, Suriye ve Bosna Hersek pazarlarında da anlamlı artışlar sağladık.”

“İstişare kültürüyle sektörün güçlenmesi için çalışıyoruz”
Sektörün sorunlarını tüm kesimlerle bir araya gelerek istişare içinde çözmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Gürüz, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz ayın sonunda narenciye kesim işçileri ile bir araya gelerek sorunlarını masaya yatırdık ve birlikte nasıl çözümler bulabileceğimizi değerlendirdik. Yine aynı dönemde yaş meyve sebze ihracat işlemlerinde görevli olan İl Tarım Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığımızın Bölge Müdürlüğü personelleri ve ihracatçı firmalarımızı bir araya getirerek sorunların çözümüne yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirerek, kamu kurumlarıyla ihracatçı firmalarımız arasındaki uyumlaştırmanın güçlendirilmesi adına istişarelerde bulunduk.”

Mayıs ayında yaş meyve sebze ihracatının yarısı Akdeniz’den
Türkiye’nin mayıs ayı yaş meyve sebze ihracatına da değinen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, söz konusu ayda 190,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini açıkladı. Başkan Gürüz, “Mayıs ayında 314 bin ton ürünü dış pazarlarda değerlendiren sektörümüz en fazla domates, şeftali ve limon ihraç etti. Domateste 26,7 milyon dolar, şeftalide 25,5 milyon dolar, limonda 24,7 milyon değere ulaştık. Aynı ayda en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler arasında 80,4 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 18,1 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, 18 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında Birlik olarak yüzde 29 artışla 94,5 milyon dolara imza attık. Ülke geneli sektör ihracatındaki payımız yüzde 50 düzeyinde gerçekleşti” dedi.
Başkan Gürüz, 2021 yılı OcakMayıs ayı Türkiye geneli sektör ihracatının 1,16 milyar dolar, bölge ihracatının 540,7 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erkenci incirde hasat bir ağaç gelir kapısı oldu Haziran’da toplanmaya başlanan ve Eylül sonuna kadar ürün veren incirin kilosu 35 TL’den satılırken, bir ağacın yılda 400 kilo incir verdiği öğrenildi
YEREL HABERLER Erkenci incirde hasat bir ağaç gelir kapısı ...
"Kır Çiçekleri"nin başarısı Mersin'i gururlandırıyor 16 takım şampiyonluğu ve 148 bireysel derece elde ettiler
YEREL HABERLER "Kır Çiçekleri"nin başarısı Mersin'i ...
Yüzerce şehrin master planlarını hazırlayan Dr. Kwaak Mersin'de
YEREL HABERLER Yüzerce şehrin master planlarını hazırlayan Dr. ...
Kıraç sahnede Silifke yoğurdu yedi
YEREL HABERLER Kıraç sahnede Silifke yoğurdu yedi
10. Uluslararası Soli Güneş Festivali 24 Haziran’da başlıyor Festivalin tanıtım toplantısında, Mezitli’deki antik limanda kazıların başlatılması amacıyla Mezitli Belediyesi ile MIP arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali 24 Haziran’da ...
Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev aldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev ...
10 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda boğuldu
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda boğuldu
Sulama havuzuna giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Sulama havuzuna giren çocuk boğuldu
Mersin’de Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimi Kursu başladı
YEREL HABERLER Mersin’de Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimi Kursu ...
Başkan Seçer, Moldova’da temaslarda bulundu Seçer: “Mersin ile Moldova arasındaki ihracat, Türkiye ihracatının yaklaşık 2,4’ü, 24 milyon dolar gibi küçük bir hacim. Biz bu potansiyeli artırmak için buradayız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Moldova’da temaslarda ...
Nokta Okçuluk Mersin’den kulüpler şampiyonasında 3'ü birincilik 9 madalya
YEREL HABERLER Nokta Okçuluk Mersin’den kulüpler şampiyonasında 3'ü ...
Tır sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER Tır sulama kanalına düştü
Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan çocuklara sürpriz
'Baba Destek Programı'na katılan babalar sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER 'Baba Destek Programı'na katılan babalar ...
MDOB, Senfonik Allegra Ensemble konserine hazırlanıyor
YEREL HABERLER MDOB, Senfonik Allegra Ensemble konserine ...
Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Yılbor Boru ihracat pazarını güçlendiriyor
Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir, hasadı tamamlanmak üzere olan kırmızı mercimekte bu yıl verimde artış olduğunu belirterek, üretim hacminin 400 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi
YEREL HABERLER Kırmızı mercimek, bu yıl üreticinin yüzünü ...
Erdemli’de 12 mahallenin 40 yıllık yol hasreti sona erdi
YEREL HABERLER Erdemli’de 12 mahallenin 40 yıllık yol hasreti sona ...
Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi
10. Uluslararası Soli Güneş Festivali kortejle başladı
YEREL HABERLER 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali kortejle ...
Kursiyerler 'Bahar Esintileri' konserinde sahne deneyimi yaşadı
YEREL HABERLER Kursiyerler 'Bahar Esintileri' konserinde sahne ...
AKMİB’in ilk 5 aylık ihracatı 3 milyar doları aştı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayında yüzde 25 artışla 701 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKMİB’in ilk 5 aylık ihracatı 3 milyar doları ...
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Çığ’a nazar boncuklu sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi Mezitli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.