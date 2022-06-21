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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu konser verdi

İHA

Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu konser verdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hüseyin Polat Özel Eğitim Okulu’nun yıl sonu etkinliği çerçevesinde düzenlediği, Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu konserine katıldı.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde Okul Müdürü Uğurcan Göçer’in yönetiminde, 35 öğretmenden oluşan koronun icra ettiği konsere, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Konserde konuşan Vali Pehlivan, öğretmenlerin davetine icabet etmekten memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenleri tebrik etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise, "Kıymetli öğretmenlerimizin 20212022 eğitim öğretim ders yılını böyle neşeyle, coşkuyla tamamlamaları bizlere mutluluk veriyor. İkincisi düzenlenen bu güzel konsere katılmaktan ve Valimizi burada ağırlamaktan şeref duyuyorum. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Neşeniz, sesiniz, güzel yüreğiniz daim olsun” dedi.
Konserde Müdür Koca da öğretmenler korosuna katılarak bazı türkülere bir süre eşlik etti.
Pehlivan, program sonunda öğretmenlerin oluşturduğu koro ve öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

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