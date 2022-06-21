Müdür Koca: “Mersin’de Avrupa Kalite Etiketi sayısı 702’ye çıktı”

– Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’in 20152021 yılları arasında 4 kez Türkiye birinciliği elde ederek nitelik odaklı çalışmaları ile eTwinning faaliyetlerinde öncü il olma başarısını gösterdiğini belirterek, “2021’de ilimizde eTwinning okul sayısı 236'dan 469'a, Ulusal Kalite Etiketi sayısı 774'ten bin 737'y, Avrupa Kalite Etiketi sayısı 459'dan 702'ye çıktı” dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından eTwinning Kalite Etiketi Ödül Töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi Turan Göre, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve eTwinning projelerinde ulusal ve Avrupa etiketi alan okullarda görevli öğretmen ve okul müdürleri katıldı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende, katılımcılara tanıtım videosu izletildi.



“Mersin, 4 kez Türkiye birinciliği elde etti”

Müdür Koca, törende yaptığı konuşmada, Mersin’de başlangıcından bugüne eTwinning katılım ve etiket sayılarının her geçen yıl hızla arttığını söyledi. Koca, “2021 yılı verilerine göre, ilimizde kalite etiketi alan proje sayısı 323'ten 795'e, kalite etiketi alan öğretmen sayısı 492'den bin 164'e, eTwinning okul sayısı 236'dan 469'a, Ulusal Kalite Etiketi sayısı 774'ten bin 737'ye, Avrupa Kalite Etiketi sayısı 459'dan 702'ye çıkmıştır. Mersin, 20152021 yılları arasında 4 kez Türkiye birinciliği elde ederek nitelik odaklı çalışmaları ile eTwinning faaliyetlerinde öncü il olma başarısını göstermiştir. Projelerde emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve paydaşlarımıza katkıları için yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerim ve sevgili öğrencilerim, sizlerin bu projelerin hayata geçmesindeki emeğiniz çok büyük. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizlerle gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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