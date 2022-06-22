MESKİ, havuz suyu analizlerine devam ediyor

MESKİ, hizmet güvenilirliğini uluslararası alanda kanıtlayan Merkez Su Analiz Laboratuvarı ile havuz suyu analizlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşlar, analizi yapılan ve sağlıklı olduğu belirlenen havuzlara gönül rahatlığıyla ve güvenle giriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün TS EN ISO/IEC 17025 standardına sahip, hizmet güvenirliğini uluslararası alanda kanıtlayan Merkez Su Analiz Laboratuvarı, güçlü laboratuvar altyapısı ile havuz suyu analizlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.



MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı analiz kalitesini artırmaya devam ediyor

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olan ve uluslararası geçerliliği olan MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, güvenilir sonuçlar vermeye devam ediyor. Alanında iyi donanıma sahip ve araştırmacı, ilerleme kaydetmeyi hedef edinen teknik personele sahip laboratuvar, akreditasyonun devamlılığı için TÜRKAK’ın 4 yılda bir başarılı sonucu zorunlu kıldığı yeterlilik testlerine 2 yılda bir girerek, hem analiz kalitesini artırıyor hem de bu konuda yaptığı işe ne kadar güvendiğini ispatlıyor.



Havuz sularının belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte yer alan havuz sularında dikkat edilmesi gereken önemli hususlara göre, sağlık, güvenirlilik ve estetik açıdan doğru ve süreklilik sağlanarak, insan sağlığına zararlı koşullardan, hastalık ve virüslerden endişe edilmeden havuz suyu elde etmek gerekiyor. Havuz suyunun belirli aralıklarla kontrol edilerek, anormal bir durumun olup olmadığı saptandıktan sonra kimyasal yapısının düzeni sağlanarak, suyun kimyasal değerlerinin havuz için optimum düzeylerde tutulması önem taşıyor. Yüzme havuzu sularına üstten bakılarak berrak görünümü nedeniyle temiz olduğu yanılgısı ortaya çıkabiliyor. Ancak, havuz sularının temiz ve sağlık koşullarına uygunluğu analiz sonuçlarına göre belli oluyor.



Havuzlarda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor

Özellikle sıcak günlerde yüzme havuzları yoğun olarak, hatta kapasitelerinin üzerinde kullanıldıkları için kimyasal ve mikrobiyolojik dengeleri bozularak havuz suyu hızla kirleniyor. Ayrıca, kimyasalların yanlış kullanılması, havuz suyunun yeterince dezenfekte edilememesi gibi olumsuzluklar da eklenince yüzme havuzu suları insan sağlığı açısından tehlikeli hale gelebiliyor. Sıcak yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı yüzme havuzlarında gerekli testlerin yapılmaması ve önlemlerin alınmaması durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Gerekli analizler yapılarak önlem alınmadığı takdirde havuz suları özellikle bakteri, mantar gibi mikroorganizmaların üremesi için ideal ortamlar haline geliyor. Havuz suları? sağlıklı şartlara uygunluğu, suyun kalitesi, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik nitelikleri ile yönetmeliklerle belirtilen değerleri sağladığı ölçüde gönül rahatlığı ile kullanılabiliyor.



Laboratuvarda parametreler son teknoloji cihazlarla analiz ediliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak, vatandaşların sağlığı için gerekli analizleri yerinde gerçekleştiren Merkez Su Analiz Laboratuvarı sayesinde havuz suyu analizlerini periyodik olarak gerçekleştiriyor. Laboratuvarda, havuz sularındaki bakteri ve koloni sayımı, ph, sıcaklık, bulanıklık tayini, klor ölçümü gibi kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler en son teknoloji cihazlar ve deneyimli uzman kadro ile analiz ediliyor. Böylelikle vatandaşlar havuzun keyfini sağlıklı ve güvenli bir şekilde çıkarma fırsatı buluyor.

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