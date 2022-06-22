Akdeniz’de hedef ‘sıfır şiddet’ Mahalle kahvelerinde, erkeklere yönelik aile içi şiddetle mücadele söyleşileri sürüyor

Akdeniz Belediyesinin, kadına yönelik şiddeti önlemek, toplumu bilinçlendirip farkındalık oluşturmak amacıyla “Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle kahvelerde düzenlediği söyleşiler devam ediyor. Farklı mahalle, kamu kurum ve kuruluşlarında verilen farkındalık eğitimleri ile kısa süre içinde bini aşkın erkeğe ulaşıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve aile içinde güçlü bir iletişim sağlanması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Karaduvar Mahallesindeki kahvehanelerde, sosyolog ve psikologlar eşliğinde erkeklere yönelik söyleşiler gerçekleştirildi.

Akdeniz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile işbirliğinde gerçekleşen söyleşilerde; Uzman Psikolog Gülnihal Bilim, Sosyolog Şilan Tan, Başkomiser Fatma Taşkın ve Polis Memuru Zinnure Zehra Çuhacı, konuyla ilgili sunum ve bilgilendirmeler yaptı.



Şiddetin cezai sonuçları ve mağdurun hakları anlatıldı

Kahvehanede bulunan erkeklerin de sorular sorarak veya görüşlerini ifade ederek katıldıkları interaktif söyleşilerde; aile içi ve kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirme, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, ŞÖNİM Hizmetleri ve Kadın Destek (KADES) Uygulaması Programı anlatıldı.

Öte yandan buluşmada; İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Kadına El Kalkmaz’ konulu video katılımcılara izletildi, konuyla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesinin, diğer kurumlar ile işbirliği içinde, Akdeniz’e bağlı farklı mahalle kahveleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında verilen farkındalık eğitimleri sayesinde kısa sürede bini aşkın erkeğe ulaşıldığı belirtildi.

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