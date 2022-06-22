Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenişehir emekli evi üyelerinden oluşan 70 kişilik ‘Gönülden Sesler Korosu’ ikinci konserini verdi.

Emekli evi, sunduğu kültürel ve sanatsal faaliyetler, geziler ve farklı programlarla emeklilerin ve yaş almışların boş vakitlerini kaliteli etkinliklerle değerlendirdiği ikinci bir ev oldu. 25 Ekim 2021’de kurulan ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk sanat müziği sanatçısı Zeynep Özel’in şeflik yaptığı, saz ekibinin de çalışmalara eşlik ettiği koro ilk konserini 17 Şubat’ta vermişti. İkinci konser için uzunca bir süredir çalışan emekli evi üyeleri, ikinci konserde de sergiledikleri sahne performansı ile vatandaşlardan tam not aldı. Konser bitiminde seyircilerden büyük alkış alan Gönülden Sesler Korosu, ‘bir daha’ ‘bir daha’ tezahüratları üzerine kapanış parçasını 2 kez seslendirdi.

Konser öncesi değerlendirme yapan emekli evi korosu üyelerinden İskender Gürakan, “Güzel bir konser olacağını umuyorum. Bu ikinci konserimiz olacak. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok keyifli bir süreç yaşadık. Sazendelerimiz güzel çalıyorlar ve donanımlı hepsi. Ekip arkadaşlarımız, korodaki diğer arkadaşlarımız fevkalade. Sahne heyecanı oluyor. Güzel bir sunum yapacağız. Güzel bir atmosferde güzel dinleyicilerimizle, güzel keyifli bir akşam olacağına inanıyorum” dedi.

İsmail Korulu da “Bize bu imkanı sağladığı için gerçekten Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür ediyoruz. Daha ne isteyebiliriz ki? Çok güzel, çok mutluyuz. Hiç beklemediğimiz bir güzellikle karşılaştık. Bunu öyle laf olsun diye değil, içimden gelerek söylüyorum. Hiç ummazdık bu yaşta böyle bir şeyle karşılaşacağımızı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.