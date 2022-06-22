Mersin'de 2 gün çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı Ekipler, yerin 2 metre altında bulunan kayalıkların arasındaki çukurdan kurtardığı yavru köpeği, sahibine kavuşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yenişehir ilçesi Değirmençay Mahallesi’nde çukura düşen ve 2 gündür mahsur kalan bir yavru köpeği kurtardı. Ekipler, yerin 2 metre altında bulunan kayalıkların arasındaki çukurdan ip yardımıyla kurtardığı yavru köpeği, sahibine kavuşturdu.

Değirmençay Mahallesi’nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Salih Gök, yeni doğan 5 yavru köpeğinden birinin kayıp olduğunu fark etti. Gök, kızının evlerinin yakınlarında yerin altından köpek sesi geldiğini duyması üzerine yavru köpeğin çukura düşerek mahsur kaldığını gördü. Gök, kendi imkanlarıyla yavru köpeği çıkaramayınca 112’ye bildirerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, merkeze 30 kilometre uzaklıkta olan bölgeye kısa sürede ulaştı. Profesyonel kurtarma ekibi kepçe ile çukuru genişleterek, yerin 2 metre altında bulunan kayalıkların arasındaki çukurdan ip yardımıyla yavru köpeği kurtardı.

Salih Gök, köpeklerinin 5 yavrusu olduğunu, birinin çukura düştüğünü kızı Beyza’nın fark ettiğini ve çukurdan çıkaramadıklarını belirterek, “Yavru köpek çukura düşmüş. 2 gündür aç, susuz ve çaresiz kalmış. Haberimiz olmadığı için kızım beni aradı, ‘yavrumuz çukura düşmüş’ diye. Hemen 112’yi aradık. Allah razı olsun geldiler, kurtardılar. Büyükşehir Belediyesine yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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