Tarsus Belediyesi, 3 yılda ilçeye 24 park, 35 koruluk kazandırdı

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları ile kentte yeşil alan miktarı son üç yılda 110 bin 122 metrekare artarken, 24 park ve 35 koruluk da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus, gerek konumu gerek doğası ile son üç yılda artan yeşil alan miktarıyla da en yaşanabilir yerleşim lokasyonları arasındaki yükselişini sürdürüyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ‘nefes alan bir kent’ oluşturma anlayışı ile çalışmalarına devam eden belediye, park ve yeşil alan miktarını artırma kararlılığına devam ediyor.



Park ve koruluk sayısı 308 ’e, yeşil alan miktarı 1 milyon 737 bin 85 metrekareye çıktı

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeşil alanı ve park sayısını artırmaya yönelik 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla Tarsus’a 24 park ve 35 koruluk olmak üzere 110 bin 122 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Vatandaşların hizmetine sunulan yeni park ve koruluklar ile birlikte Tarsus’taki toplam park sayısı 308’e yükselirken, Tarsus Belediyesinin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı toplam 1 milyon 737 bin 85 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5 metrekareye çıktı.



“Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Tarsus için çalışıyoruz”

Tarsus’a yeşil alanların hakimiyetini sağlayacak çalışmaları göreve geldikleri 2019 senesinden bu yana ciddi oranda arttırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, “ 7’den 70’e her yaştan Tarsuslu hemşehrilerimizin ve ailelerinin gezip nefes alabileceği, eşleri ile dostları ile buluşabileceği, spor etkinliklerini gerçekleştirirken çocukların da oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilecekleri parklarımızın sayısını artırırken, güzel Tarsus'umuzun doğal zenginliklerini de yeşil dokuyu genişleterek fazlalaştırma hedefimiz var. Parklar ve yeşil alanlar, bilinen bütün özelliklerinin yanında aynı zamanda psikososyal olarak da büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bizler de Tarsus Belediyesi olarak bu farkındalıkla göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne 24 parkımızın yapımını tamamladık. 24 park ve 35 koruluk ile 1 milyon 737 bin 85 metrekare yeşil alanı kentimize kazandırdık. Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Tarsus için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

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