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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba Gültekin: “Bu işin peşini bırakmayacağım”

İHA

Baba Gültekin: “Bu işin peşini bırakmayacağım”

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasına tepkisini Mersin’den bir kez daha dile getiren baba Sıddık Gültekin, “Çok yaralayıcı bir karar oldu. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim isyanım mahkemenin kararı” dedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde İHA muhabirine açıklama yapan baba Gültekin, mahkemeden umdukları gibi bir karar çıkmadığını belirterek, “Çok yaralayıcı bir karar oldu. Tahrik olmadığı halde caniye ağır tahrik indirimi uygulandı. Benim mücadelem gerçekten caniye değil. Benim bundan sonraki mücadelem bütün kadınlara, bütün kızlara. Türkiye’de maalesef her gün bir cinayet işleniyor, her gün bir kadın öldürüyor. Ben bu mahkemeden çıkacak kararın emsal olacağına emin gözüyle bakıyordum, çünkü cinayetle ilgili her şey ortada. Şahsın yaptığı işlemlerin hepsi ortada. Hunharca yapılmış, planlı yapılmış, diri diri yakılmış. Adli tıp raporları ortadadır. Tahrik edebileceği hiçbir şey yok. Çocuk mahkemede ilk ifadesinde diyor ki, ‘Beni reddettiği için öldürdüm’. Sonra mahkemeye çıkıyor, ‘Efendim şantaj yaptı diye öldürdüm’ diyor. Cezaevine giriyor, oradan mektup yazıyor ‘Tecavüz görüntüleri var diye öldürdüm’ diyor. Bununla ilgili araştırma yapıldı ve hiçbir sonuç çıkmadı. Her şey ortadayken böyle bir karar verilmesi önce bizi sonra bütün kamuoyunu yaraladı" diye konuştu.

“Benim isyanım mahkemenin kararı”
Bu dosyanın daha bitmediğini vurgulayan baba Gültekin, sözlerine şöyle devam etti: “Adalet Bakanlığı önünde bir eylem yapacaktım ama vazgeçtim, çünkü dün bütün partilerin temsilcileri açıklamalar yaparak, karara itiraz edeceklerini söylediler. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz etti. Biz de bu yüzden eylemi geri çekerek istinaf mahkemesinden çıkacak kararı bekleyeceğiz. Bekleyip, göreceğiz. Olayın takipçisi olacağım. İstinafı var, Yargıtay’ı var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, Anayasası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim isyanım mahkemenin kararı. Adalet herkes için lazımdır. Bugün adalet bana ne kadar lazım oluyorsa yarın aynı şekilde başkasına lazım olacak. Biz adalet için mücadelemizi vereceğiz. Bu şahsın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve artı 15 yıl alması lazım. Burada cezayı 2 kardeşin de alması lazım. Bu normal bir cinayet değil. Kazayla öldürürsün, kavgada öldürürsün ayrıdır, plan, projeli, hunharca cinayetin işleme şekli farklıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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