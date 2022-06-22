Tarsus'ta silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.B., borçalacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında borçalacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen H.D. ve M.B., cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan tabancayla M.B.'ye ateş edip, kaçtı. Yaralanan M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-06-22 22:43:46



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