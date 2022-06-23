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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de CNG'li otobüsler için dolum istasyonu kuruldu

İHA

Mersin'de CNG'li otobüsler için dolum istasyonu kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çevre dostu CNG’li otobüslerin yakıt maliyetinde büyük tasarruf sağlayacak doğalgaz yakıt dolum tesisi kuruldu.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) kurulan istasyon, yakıt maliyetinde büyük tasarruf sağlıyor. Kent genelinde hizmet veren CNG’li çevre dostu 87 araç bu tesisten yakıt ikmalini gerçekleştiriyor. 4 araç aynı anda 4 pompa üzerinden 15 dakika gibi kısa bir sürede yakıtını dolduruyor. İstasyon, Büyükşehir Belediyesine dışardan alınacak akaryakıta göre 3’te 1 oranında tasarruf sağlarken, CNG’li otobüslerin Mersin’de hizmete başlamasıyla motorin yakıtlı araçlara göre yılda 43 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

“Doğalgaz dolum tesisi yakıt konusunda önemli tasarruf sağladı”
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi CNG’li Dolum İstasyonu Sorumlusu İbrahim Ceber, “Mersin genelinde CNG’li otobüslerimiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu CNG’li otobüslerin yakıt ikmali için de gerekli olan doğalgazın sağlanması gerekiyordu. Bunun için de Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde akılcı bir çözüm üreterek kendi doğalgaz istasyonumuzu kurduk. 2021 Ağustos ayından itibaren doğalgaz istasyonumuz kısmen faaliyete girmişti. Bu yılın ilk 3 ayında doğalgaz istasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Tamamen modern altyapıyla kurulmuş olan tesisimizde 4 otobüsümüz aynı anda 4 pompa üzerinden doldurulmakta ve 15 dakika gibi kısa bir sürede yakıt ikmali gerçekleşmekte olup seferlerine devam etmektedirler. Doğalgaz istasyonumuz sayesinde 3’te 1 oranında daha tasarruflu yakıt kullanmaktayız. Öte yandan CNG’li otobüslerle motorin yakıtlı otobüslere oranla, yılda 43 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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