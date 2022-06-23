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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden gençlere ücretsiz kurs hizmeti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden gençlere ücretsiz kurs hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz kurs hizmeti başlatıldı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Bekçilik ve Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanıyorlar.
Büyükşehir Belediyesinde görevli, alanında uzman antrenörlerin verdiği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulurken, öğrenciler profesyonel bir şekilde sınavlarına hazırlanıyor. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü ısınma, parkur ve kros çalışmaları yapıyor. 12 ay boyunca devam edecek olan bu çalışmaya kayıtlar devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyenlerin, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi akademi kayıt birimine bir kimlik fotokopisi, bir fotoğraf ve spor yapmasında sakınca olmadığını belirten sağlık raporu ile bizzat başvurmaları gerekiyor.

“Toplam 100’e yakın katılımcımız var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor”
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Büyükşehir Belediyesi olarak Askeri Okullar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, bekçilik sınavları, polislik sınavlarına öğrenci hazırlamak için ücretsiz fiziki yeterlilik kursu açtık. Tesislerimizde gerçekleşen bu kurslara, şu ana kadar yaklaşık 100 öğrenci katılmış durumda. Bu çalışma Büyükşehir Belediyesinin antrenörlerinin koordinesinde yapılıyor. Amacımız Büyükşehir Belediyesinin diğer alanlarında olduğu gibi, fiziki yeterlilik anlamında da gençlerimizi üniversiteye hazırlamak. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesinin Üniversiteye Hazırlık Kursları var ve bu da onun bir ayağı. Bunu da bir üniversite hazırlığı gibi düşünelim” dedi.
Gençlerin kurslardan memnun olduklarının vurgusunu yapan Taşkın, “Her okulun farklı fiziki yeterlilik sınavı var. Öğrenciler burada ona göre hazırlanıyor. Yani polislik farklı şey istiyor, askeri okullar farklı şeyler istiyor. Toplam 100’e yakın katılımcımız var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor. Bir kısmı zaten zamanı geldiğinde kurstan ayrılıp sınavlara gidiyor. Onların yerine başkaları geliyor. 12 ay boyunca devam edecek bir çalışma bu. 1 ay önce başlayan kurslarımız devam ediyor. Tamamen ücretsiz bir kurs. Sağlıklı olduklarına dair bir rapor getirmeleri bizim için yeterli ” diye konuştu.

“Öğrencilerimizle bire bir ilgileniyoruz”
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında atletizm antrenörü olarak görev yapan Nezir Ergin de, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak Polis Akademisine, Polis Meslek Yüksekokuluna, Spor Akademisine, Milli Savunma Üniversitesine hazırlanmak isteyen, gerek ekonomik durumu iyi olmayan, gerek çalışma imkanı olmayan kadınerkek tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu kursları veriyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 100’e yakın kaydımız var. 4 grup şeklinde yapıyoruz çalışmalarımızı. Her gün farklı bir grubumuz geliyor. Grubumuz aşağı yukarı 25'er kişiden oluşuyor. Bire bir ilgileniyoruz öğrencilerimizle, yakından ilgiliyiz. Gerek sınav tarihleri olsun, gerek girecekleri sınavların parkuru olsun hepsi ile birebir ilgileniyoruz. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler kurslardan memnun
Öğrencilerden 17 yaşındaki Sevgi Melisa Karahan ise “Ben polis olmak istediğim için Polis Meslek Okuluna hazırlanıyorum. Normal spor salonlarına da girebilirdim ama orada bize sadece vücut çalışmak için fırsat verirler diye düşünüyorum. Burada bir sürü aşamadan geçiyoruz. Parkura, mülakata da burası çok güzel hazırlayabiliyor. Spor salonunda böyle değil, parkura hazırlanamıyoruz. Normal bir spor salonuna gittiğim zaman, normal 1 aylık ücreti 600 lira falan. Burası hem ücretsiz bir şekilde hem de daha iyi bir şekilde parkura hazırlıyor bizi. Öbür spor salonlarında bize sadece vücudumuzu geliştirmek, kas yapmak için fırsat veriliyor ama burada parkur çalıştırıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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