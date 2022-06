Tarsus Belediyesi 60 günde 21 mahallenin yolunu asfaltladı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yol yapım çalışmalarına hız kazandırarak 60 günde 21 mahallenin yolunu asfaltladı.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından vatandaşların bayram öncesi konforunu sağlamak amacıyla kırsal mahalleler başta olmak üzere merkez mahalleler de de asfalt çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler 60 günde Heleke, Bolatlı, Kayadibi, Sağlıklı, Kurbanlı, Sucular, İbrişim, Karadirlik, Büyükkösebalcı, Çevreli, Sıraköy, Çamtepe, Kızılçukur, Göçük, Çiftlik, Duatepe, Gözlükule, Taşobası, Kamberhöyüğü, Dedeler ve Hacıhamzalı mahallelerinde asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Merkez mahallelerde yapılan çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de şehir merkezi standartlarını yakalamak amacıyla sezon başında planlanan yol bakım ve asfalt çalışmaları da tamamlandı. 60 günde toplam 21 mahallede yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine programlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler mevsim şartları uygun olduğu sürece asfaltlama çalışmalarına devam edecek.

Tarsus’ta yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus’a daha iyi hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, bayram öncesi vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 21 mahallede?yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yaptılar. Programlı bir çalışma planını uygulayan Fen İşleri ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin 21 mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Mevsim şartları el verdikçe de çalışmalarımız sürecek. Her çalışmamız Tarsus'ta yaşayan hemşehrilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak için. Bu anlamda tüm faaliyet alanlarımızda kentimiz için en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

