Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM, 27. dönem mezunlarını verdi Vali Pehlivan: “Bu yol, vatana hizmet yoludur”

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 27. dönem mezunlarını verdi. 484 polis adayı yemin ederek mezun olurken, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Bu yol, vatana hizmet yoludur. Toplumumuzun her kesimini şefkatle kucaklayarak, onlar için her zaman hizmette olduğumuzu hissettirerek yolunuza devam edin. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyin” dedi.

Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM 27. Dönem Mezuniyet Töreni, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Mersin POMEM spor salonunda düzenlenen törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın canlı yayınla katıldığı törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın kutlama mesajı da okundu.



“Bu yol, vatana hizmet yoludur”

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, okulun adını aldığı Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi nezdinde bütün şehitleri minnetle, vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele eden gazileri de şükranla yad ettiğini söyledi. Polis okulundan mezun olan öğrencilerin bir gurur tablosu oluşturduğunu belirten Pehlivan, “Bugün onları uzun bir yola uğurluyoruz; bu yol, vatana hizmet yoludur. Bu yol, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama, toplumumuzun huzurunu ve esenliğini temin etme yoludur. Bu yol, sahip olduğumuz huzur iklimini daim kılmak için mücadele yoludur. Bu yol, bütün suç şebekelerine karşı mücadele yoludur. Bu yol, devletimizin, ülkemizin gücüne göz diken, nifak sokmak isteyen terör örgütlerine karşı mücadele yoludur. Bu yol, zor ve zorluklarla doludur ama bu meşakkatli yolda bu kardeşlerimiz de gözlerini kırpmadan, gerektiğinde canlarını feda etmeyi de göze alarak gururla, onurla, şerefle dimdik yürümeye devam edecekler. Belki zaman zaman daraldıkları, sıkıldıkları zaman olacak ama bu anlarda kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi düşünerek güçlerini devletimizden, devletimizin kanunlarından, milli ve manevi değerlerimizden, milletimizin ve ailelerinin dualarından alacaklar. Bugün kardeşlerimiz, devletimizin kutsal üniformasını giymeye hak kazandılar. İnanıyorum ki, yurdumuzun neresine atanırsa atansınlar, gece gündüz demeden çalışacaklar, mücadele edecekler. Belki ailelerine istedikleri kadar zaman ayıramayacaklar, zamanlarının çoğu nöbette geçecek ama bunun mükafatını başta milletimizin gönlünde taht kurarak alacaklar” diye konuştu.

Ailelere de seslenen Vali Pehlivan, “Onları okuttunuz, yetiştirdiniz şimdi devlet yapımız içerisinde çok üst düzey başarılı görevler yapan Emniyet Teşkilatına teslim ediyorsunuz. Gözünüz arkada kalmasın. Onlar sizleri de en iyi şekilde temsil edecekler ve millete hizmet yolunda arkadaşlarıyla birlikte çok başarılı vazifeler, başarılı hizmetler ortaya koyacaklar” ifadelerini kullandı.



“Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin”

Yeni mezun polislerden, bu yolda yürürken kendilerine güvenmelerini isteyen Pehlivan, “Devletimize, milletimize güvenin ve birbirinize kenetlenin. Göreceksiniz ki, başarılarınız da artarak devam edecek. Toplumumuzun her kesimini şefkatle kucaklayarak, onlar için her zaman hizmette olduğumuzu hissettirerek yolunuza devam edin. Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyin. Bizler devlet ve millet olarak size güveniyoruz. Çıkmış olduğunuz bu yolda üstün başarılar temenni ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Mezuniyetiniz hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Mersin Şehit Altuğ Verdi POMEM Müdürü Ağırkaya’nın da bir konuşma yaptığı tören, dönem birincisi Hüseyin Çelikkaya’nın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

Vali Pehlivan’ın dereceye giren polis adaylarına diploma ve ödüllerini takdim ettiği törende, 484 polis adayı yemin ederek mezun oldu.

