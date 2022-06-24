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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi temizlik personelinden örnek davranış

İHA

Tarsus Belediyesi temizlik personelinden örnek davranış

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan personel, çevre temizliği sırasında buldukları içinde para ve kimlik bulunan telefonu sahibine teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.
Tarsus Belediyesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan araç sürücüsü Mehmet Can Aygüloğlu, işçilerden Murat Sami Yalçın ve Durmuş Bodur, rutin olarak görev yaptıkları Kavaklı Mahallesi’ndeki bir sokakta, içerisinde para ve kimlik olan bir telefon buldular. Personeller, bulduğu telefonu mahallede araştırarak, sahibini tespit ettiler. Vakit kaybetmeden telefonu sahibine teslim eden personel, örnek bir davranış sergileyerek mahallelilerden takdir topladı.
Telefon sahibi Salih Say ise teşekkür ederek, ”Telefonumu eksiksiz bir şekilde bana teslim ettiler. Tarsus Belediyesine ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerimi sunarken, böylesine dürüst insanların görev yapmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok memnun kaldım, Allah razı olsun” dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise çalışma arkadaşlarının örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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