Tarsus’ta cinayet

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi silahla öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir evin içinden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bir kişiyi yerde kanlar içinde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

Polisin yaptığı çalışmada ölen kişinin 46 yaşındaki Yıldırım Karabulut olduğu, kafasından ve sırtından silahla vurulduğu tespit edildi.

Polisin cinayetin fail veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

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