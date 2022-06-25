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Toros Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu Bin 250 öğrencinin mezun olduğu 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi

İHA

Toros Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu Bin 250 öğrencinin mezun olduğu 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi

Toros Üniversitesi'nde bin 250 öğrencinin mezuniyet coşkusu yaşandı.
20212022 akademik yılı mezuniyet töreni, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Bin 250 öğrencinin mezun olduğu törene Toros Üniversitesi kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşü ile başladı.
Törende konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Ali Haydar Arslan, "Bugün burada ortak bir sevinci paylaşmak için bir araya geldik. Sevgili mezun arkadaşlarım, bugünün hiç gelmeyeceğini düşünerek yaşadığımız acı tatlı günleri geride bırakıp yeni ve farklı bir yola çıkmanın hem heyecanı hem de merakı içindeyiz. Bugün başardıklarımız geleceğimizin doğrudan teminatı olacaktır. Hepimiz ayrı ayrı dünyalara ve yönlere gideceğiz. Biz Toros Üniversitesi ailesi olarak hem elçilik görevimizi hem de birbirimize karşı olan aile üyesi meşalesini bizden sonraki gelecek Toros Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımızla yücelteceğiz. Sevgili arkadaşlarım başarılı sizin mutlak takipçiniz olmasını dileğiyle mezuniyetimiz kutlu olsun" dedi.
Rektör Ömer Arıöz ise bugün mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını vurgulayarak, "Kiminiz eğitim aldığı alanlarda çalışacak, kiminiz belki baba mesleğini devam ettirecek, kiminiz yeni bir iş kuracak, kiminiz bürokraside yer alacak, kiminiz siyasete atılacak. Bilmenizi isterim ki ne yapıyorsanız ne yapmak istiyorsanız sizin yanınızdayız ve daima sizi destekliyor olacağız. Ancak nasıl bir iş yapıyorsanız olun, kimseyi küçümsemeyin, herkesin bir hikayesi vardır. Alçak gönüllü olun, içinizden gelen sesi dinleyin. Kendinizi tanıyın ve tanımaya gayret gösterin. İş hayatında samimi olun, kendiniz olun. Bir olun, birlik olun, dikleşmeyin ama dik durun. Başarısız olduğunuzu hissettiğinizde sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bunun gelecekte sizi güçlendirecek bir tecrübe olduğunu asla unutmayın. Bu sizi gerçekten ayakta tutacak, kuvvet verecektir" diye konuştu.

"Mezunlarımız 2 alanda arzu ettiğimiz seviyeye gelmişlerdir"
Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren de Toros Üniversitesi'ni 27 yıl önce kurduklarını belirterek, "Daha kısa zamanda kurulan üniversiteler de var ama Mahsuni demiş ki 'Anladım ki hayat bize zor.' Gerçekten kolay olmuyor bazı kişilerin bazı şeyleri yapması. Gençlerimiz, çocuklarımız sadece bizim evlatlarımız değil hatta sadece ülkemizin mensupları da değil. Dünyanın sorumlulukları onların omuzlarında. Akranlarına göre iyi yetişmeleri gerekiyor. Ben naçizane her yaştaki Türk çocuklarının dünyadaki akranlarından daha güçlü daha yetenekli daha başarılı olduklarını yaşayarak gördüm. Bu düşüncelerle çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmenin en önemli yolunun da eğitim olduğunu fark ettik. Siz değerli veliler de aynı düşüncede olduğunuz için çocuklarınızı bugünlere getirmişsiniz. Bizim yapmak istediğimiz her nesile katkıda bulunmak ya da sizin yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirme konusunda ortam hazırlamak. Toros Üniversitesi’nin öğrencileri, mezunları bence iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye gelmişlerdir. Bunlardan bir tanesi üniversitelerin varlık sebebi olan akademik eğitim ve ihtisasla ilgili bilgi ve tecrübe birikimi. Bunu konuda iddia ile söylüyoruz Türkiye’nin en iyilerinden biriyiz. İkincisi de onlara ülkemizin, ulusumuzun, insanlığın kabul ettiği ve önem verdiği değerleri kazandırmaya çalışıyoruz. Eğer fazilet sayılan değerleri çocuklarımıza öğretemezsek, sadece onları belli alanlarda uzman olarak yetiştirirsek faydalı olmaktan çok akıllı canavarlar yetiştiririz. Biz bu iki konuda da eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Bu bakımda başta rektörümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerimize tüm samimiyetimle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İlimin peşinden giden toplumlar dünyada her zaman saygın toplumlar olmuştur"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin'in bir üniversite kenti olmasının kendisine gurur verdiğini vurgulayarak, "Ulu önderin dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin peşinden giden toplumlar dünyada her zaman saygın toplumlar olmuştur. Üniversitelerde demokratik ve özgürlükçü toplumlarda özerk bilimin yapıldığı alanlardır. Eğer bir üniversite özerkse, bilimini özerk şekilde yapıyorsa orada bilimde, demokraside, düşünce ortamı da gelişir. Biz böyle bir üniversite ortamı hayal ediyoruz. Elbette ki ülkemizde üniversite sayısı nicelik olarak artsın ama nitelikli üniversiteler istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi yetiştiği, dünya koşullarına adapte olabildiği, mücadele edebildiği, rekabet edebildiği öğrencilerin yetiştiği üniversiteler istiyoruz. Bilimin ışığında yürüyen, siyasetin etkisinde kalmayan, özgür düşünebilen üniversiteler istiyoruz. İşte Mersin’de de umut ediyorum bu anlayıştaki üniversitelerin sayısını çoğaltacağız" şeklinde konuştu.
Şu anda Mersin’de 2 devlet 2 vakıf üniversitesi olmak üzere 4 üniversite olduğunun altını çizen Seçer, "Bugün burada içlerinden en saygın olanlardan biri olan Toros Üniversitemizin mezuniyet törenindeyiz. Toros Üniversitesi’ni takdir ediyorum. Aslında uzun yılların emeği var. Kuruluş tarihinin 2009 olması sizleri aldatmasın. Muazzam çalışan, sadece üniversitede sınıflarda öğrencilerine bilim öğreten bir üniversite olan bir üniversite olarak görmeyin. Bizimle Mersin’in sosyal hayatına katkı sunabilmek için kültürüne, sanatına, sporuna, gençliğine, toplumuna, çocuğuna yarar saplayabilmek için ortak projeler geliştirebilme ferasetine sahip bir yönetim anlayışına da sahiptir. Burada huzurunuzda başta kurucu başkanımız olmak üzere sayın rektörümüzün nezdinde tüm hocalarımızı kutluyorum. Hocalarımızın emeği çocuklarımızda çok büyük. Ali hocam Mersin’in üniversite kenti olmasını beyan etti. Onun görüşlerine tamamen katılıyorum. Mersin lokasyonuyla, coğrafyasıyla, iklimiyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla, birikimiyle her şeyden önemlisi Anadolu topraklarının sentezi olan insanının güzelliğiyle bir üniversite kenti olmaya yakışır bir kenttir. Biz de bu konuda tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hepinize hayatta başarılar diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomalarını verdi.
Tören, öğrencilerin kep fırlatmalarıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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