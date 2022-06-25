Özel gereksinimli çocuklar piknikte buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve mola evine kayıtlı özel gereksinimli bireyler, Kuyuluk Tabiat Parkı’nda piknik keyfi yaptı. Sağlık İşleri Dairesi tarafından düzenlenen piknik etkinliğinde oyun parkında oynayan ve yüzlerine boya yaptıran çocuklar, aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Günün erken saatlerinde aileleri ile birlikte Kuyuluk Tabiat Parkı’na giden özel gereksinimli bireyler hem piknik yaptı hem de açık havanın tadını çıkardı. Sağlık İşleri Dairesi’nde görevli personelin de eşlik ettiği piknikte, çocuklar yüzlerini boyatarak çocuk parkında doyasıya vakit geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi’ne bağlı mola evinde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, “Havalar güzelleştikten sonra 17 pikniğimiz oldu. Mola evinde asıl amacımız zaten aileleri rahatlatmaktı. Yeri geliyor çocuklarımızla kendi sınıfımızda etkinlikler yapıyoruz. Yeri geliyor havalar güzel olduğu sürece dışarıda da imkan bulamayanlara özellikle ağırlık vererek piknikler düzenliyoruz. Onların daha rahat oynayacağı ortamlar oluyor. Velilerin kaynaşacağı ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel dönütler alıyoruz, çalışmalarımızdan da memnunlar. Top oynuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Parkımız var. Çocuklarla parkta etkinlikler yapıyoruz. Velilerle de beraber hoş sohbet bir şekilde sosyalleşmelerini sağlıyoruz” dedi.

Angelman Sendromu Derneği’nin kurucu yönetim kurulunda yer alan ve 2 çocuğu da angelman sendromlu olan Ersin Bakır ise okulun bitmesiyle bu tarz kaynaşma etkinliklerine katılmak istediklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekten son derece memnun olduğunu ifade eden Bakır, “Biz bu zamana kadar böyle yakın ilgi görmedik. İlk defa bu dönemde denk geliyoruz. Biz etkinlik yapacağımız zaman mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi buldu, bizimle iletişime geçti. Onların katkılarıyla biz katılım sağladık. Bu zamana kadar gelip de kimse bizim kapımızı çalmadı. Nasılsınız? diyen bile olmadı ama şimdi etkinliklere katılıyoruz. Bizim 15 Şubat etkinliklerimiz oluyor. Angelman Sendromlular Günü, onları yapıyoruz, dışarıda velilerimizle buluşuyoruz. Yani bundan daha iyisi ne olabilir ki?” diye konuştu.

Egemen Eroldu’nun annesi Nursel Eroldu, “Çok mutlu olduk. Çok iyiyiz, çok seviniyoruz, çok yararlanıyoruz. Çocuklarımıza çok iyi geliyor. Büyükşehir Belediyesi çok güzel etkinlikler yapıyor. Tarsus’ta kampta kaldık. Çok güzel geçti günlerimiz orada. Çocuklarımız da çok mutlu oluyor o zaman. Çam havası alıyorlar, temiz hava alıyorlar, güzel geçiyor günler” şeklinde konuştu.

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