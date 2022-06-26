Evinde başından ve sırtından vurularak öldüren adamın katil zanlısı tutuklandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde 24 Haziran'da bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerindeki evinde başından ve sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Yıldırım Karabulut’un (46) katil zanlısı olduğu iddia edilen A.D. (30) ve onunla bağlantılı 7 kişi, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Adreste yapılan aramada 13 adet dolu kartuş, 1 adet 7.65 tabanca ve 1 adet av tüfeği, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si savcılıkça serbest bırakılırken, A.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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