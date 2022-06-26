Mersin'deki cinayette 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde Yıldırım Karabulut'u (46) başından ve sırtından tabancayla vurarak öldürdüğü tespit edilen Abdullah Doğu (30) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 24 Haziran'da ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı'nda meydana geldi. Bir evden silah sesleri geldiğini duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Yıldırım Karabulut'un kanlar içinde yattığını gördü. Hayatını kaybeden Karabulut'un başından ve sırtından tabancayla vurulduğu belirlendi. Otopsinin ardından Karabulut'un cesedi, toprağa verildi.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Cinayet şüphesi ile harekete geçen polis ekipleri, 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ile 1 av tüfeği ve 13 dolu kartuş ele geçirildi. Çapraz sorguda ekipler, cinayeti Abdullah Doğu'nun işlediğini belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Doğu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-06-26 14:39:05



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