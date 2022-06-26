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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soli Güneş Festivalinde Emir Can coşkusu

İHA

Mezitli Belediyesince '10. Uluslararası Soli Güneş Festivali' çerçevesinde düzenlenen konserde, gençlerin sevgilisi Emir Can İğrek, birbirinden güzel şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyledi.

Soli Güneş Festivalinde Emir Can coşkusu

Mezitli Belediyesince '10. Uluslararası Soli Güneş Festivali' çerçevesinde düzenlenen konserde, gençlerin sevgilisi Emir Can İğrek, birbirinden güzel şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte söyledi.
Başta Adana olmak üzere komşu il ve ilçelerden de yoğun ilgi gören konserde, 2 saate yakın sahnede kalan İğrek, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık hayran grubundan oluşan dev koro ile şarkılarını seslendirdi. 'Beyaz skandalım', 'müzik kutusu', 'saman sarısı', 'dargın', 'defoluyorum' gibi şarkılarını seslendiren İğrek, muhteşem performansını danslarıyla süsledi.
Konserde Mezitli Belediyesinin konuğu olarak Mezitli’de bulunan kardeş kent TempelhofSchöneberg'ten gelen misafirler, Başkan Neşet Tarhan'la birlikte dans etti. Konsere gelen herkese Mezitli Belediyesi tarafından Soli Pompeiopolis Antik Kentinin resmedildiği kabartma magnet ve özel hazırlanmış narenciye kolonyası hediye edildi.

Profesyonel anlamda ilk konserini Mersin’de vermesi nedeniyle kendisi için son derece özel bir yeri olduğunu ifade eden İğrek, “Mersin’de bu güne kadar 1617 konser verdim. Mersinliler beni ben de onları çok sevdim. Bugün bizi muhteşem bir ortamda Mezitlililerle buluşturan Başkanımız Neşet Tarhan’a ve emek veren tüm ekibine sonsuz şükranlarımı sunarım” dedi.

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıya çiçek veren Başkan Neşet Tarhan ise “Gençler kimi isterse onu getirmeye özen gösteriyoruz. Emir Can İğrek muhteşem bir konser vererek gençlerin ne kadar isabetli karar verdiğini göstermiş oldu. Biz daha güzel, daha mutlu bir Mezitli için çalışırken gençlerimiz de doyasıya eğlensin istiyoruz. Gelen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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