2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 tutuklama



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı'nın (23) silahla öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 25 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı ile aralarında husumet olan Ali Taşoğlu (22), Efe Dipoğulları (17), E.D., E.D. ve A.C.Y., 'yan bakma' meselesinden tartıştı. Mahallelinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı. Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan Ali Taşoğlu, Efe Dipoğulları, E.D., E.D. ve A.C.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Taşoğlu ile Efe Dipoğulları, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-06-27 11:16:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.