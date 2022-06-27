Nötrinolar, evrenin sır perdesini aralayabilir Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel: “Nötrino incelemeleri sayesinde Türkiye olarak nötrino fiziğine giriş yapmış oluruz” Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saygı: “Akkuyu’nun bir bilim merkezi olma yolunda potansiyeli oldukça yüksek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nötrinolar, evrenin sır perdesini aralayabilir Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel: “Nötrino incelemeleri sayesinde Türkiye olarak nötrino fiziğine giriş yapmış oluruz” Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saygı: “Akkuyu’nun bir bilim merkezi olma yolunda potansiyeli oldukça yüksek”

İHA

Evrende en fazla bulunan ancak yakalanması zor parçacıklar olan nötrinolar, evrenin sır perdesinin aralanmasını sağlayacak araştırmalara ışık tutuyor. Temel parçacıkların en gizemlisi olan, bu nedenle "hayalet parçacıklar" da denen nötrinolar, evrenin her yerinde bulunuyor. Yok denecek kadar küçük bir kütleye, ışık hızına yakın bir hıza sahip olmaları ve elektrik yükü barındırmamaları nedeniyle benzersiz özelliklere sahip nötrinolar, henüz proton ve nötron bile yokken evrende bulunduklarından, onları anlamak, evrenin de gizeminin çözülebilmesi anlamına geliyor.

Nötrinolar, evrenin sır perdesini aralayabilir Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel: “Nötrino incelemeleri sayesinde Türkiye olarak nötrino fiziğine giriş yapmış oluruz” Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saygı: “Akkuyu’nun bir bilim merkezi olma yolunda potansiyeli oldukça yüksek”

Evrende en fazla bulunan ancak yakalanması zor parçacıklar olan nötrinolar, evrenin sır perdesinin aralanmasını sağlayacak araştırmalara ışık tutuyor. Temel parçacıkların en gizemlisi olan, bu nedenle “hayalet parçacıklar” da denen nötrinolar, evrenin her yerinde bulunuyor. Yok denecek kadar küçük bir kütleye, ışık hızına yakın bir hıza sahip olmaları ve elektrik yükü barındırmamaları nedeniyle benzersiz özelliklere sahip nötrinolar, henüz proton ve nötron bile yokken evrende bulunduklarından, onları anlamak, evrenin de gizeminin çözülebilmesi anlamına geliyor.
Kısa bir süre önce, Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) Rusya'daki referans santrali olan Novovoronej NGS’de bir nötrino araştırma tesisinin kurulacağına ilişkin haber, fizik camiasını heyecanlandırdı. Yakın gelecekte, nötrino akışının yanı sıra beta, gama ve nötron arka planlarını da izleyecek olan tesise son derece hassas detektörler kurulacak. Proje, nükleer santrallerin güvenliğini artırarak, bir nükleer reaktörün faaliyetinin uzaktan izlenmesinin yanında önemli araştırmaların yapılmasını da sağlayacak.
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nötrino detektörlerinin evrenin işleyişinin anlaşılmasında büyük bir rol oynadığını belirtirken, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Saygı ise nötrinoların pek çok soruya cevap bulunmasını sağlayacağını söyledi.

“Evren daha iyi anlaşılacak”
Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saygı, “Nötrino parçacıkları ile ilgili oldukça geniş, çeşitli ve sürekli gelişen alanlar karşımıza çıkmaktadır. Nötrinolara ilişkin deneysel ve teorik çalışmalar kısaca aşağıdaki soruları cevaplamaya yöneliktir. Farklı nötrinoların kütleleri nedir? Nötrinolar, Big Bang kozmolojisini nasıl etkiler? Nötrinolar salınım hareketi yapar mı? Nötrinolar, uzay ve madde içerisinden geçerken karakter değiştirir mi? Nötrinolar, karşıtnötrinolardan temelde farklı mıdır? Yıldızlar çöküp süpernova oluştururken, nötrinoların kozmolojideki rolü nedir? Bu sorulara verilecek cevaplar ile içinde yaşadığımız evren daha iyi anlaşılacaktır” dedi.
Nötrinoları saptayabilmek için hacim olarak çok büyük ve oldukça hassas detektörler gerektiğini belirten Saygı, “Alfa, beta gibi yüklü parçacıkların havada gidebilecekleri mesafeler sınırlıdır, çünkü havadaki moleküller ya da içlerinden geçtikleri maddeler ile temas etme ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu nedenle bu parçacıklar küçük boyutlu detektörler yardımı ile tespit edilebilir. Nötrinolar ise herhangi bir madde ile etkileşmeden çok uzun yollar kat edebilirler. Bu düşük etkileşme ihtimalleri de nötrinoları tespit etme şansımızı olukça azaltmaktadır. Bu nedenle nötrinoları tespit etmede kullanılan detektör geometrisi, etkileşim şansını artırmak için oldukça büyük boyutlara ulaşmaktadır” diye konuştu.
Günümüz nükleer reaktörlerinde güç üretiminin fisyon reaksiyonları sonucu ortaya çıktığını, fisyon reaksiyonları sonucu ortaya çıkan uyarılmış çekirdeklerin beta bozunumu yaparak daha kararlı hale geldiğini belirten Saygı, “Bu süre zarfında da ortaya elektronlara ait anti nötrinolar ortaya çıkmaktadır. Bu nötrinolar sistemden enerji çekmelerine rağmen diğer yandan radyoaktif değildirler. Dolayısı ile buradan çıkan nötrinoların herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturduğundan bahsedilemez” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu’nun bir bilim merkezi olma yolunda potansiyeli de oldukça yüksek”
Nötrinoların başlarda kütlesiz olduğu düşünülürken, atmosferden ve güneşten gelen nötrinolar üzerine yapılan ölçümlerde nötrinoların kütleye sahip oldukları ve farklı kütle değerleri arasında salınım yaptıkları anlaşılmıştır. Bu salınım “theta13” adlı bir parametre ile tanımlanmıştır. Bu parametre yardımı ile nötrinoların nasıl karıştığı ve farklı nötrinoların birbiri ile nasıl ilişkili oldukları nicel olarak betimlenebildiğini anlatan Saygı, “Nükleer reaktör temelli nötrino deneylerinde işte bu theta13 niceliği ölçülebilmektedir. Bu niceliğe benzer başka parametrelerin keşfi, evrenin gizemini anlamamız noktasında yolumuza ışık tutacaktır. Bu tarz hassas ölçümler yapmak, örneğin evrende neden karşıt madde yerine maddenin baskın geldiği gibi bilim dünyasını meşgul eden sorulara cevap bulmaya yardımcı olacaktır. Akkuyu nükleer tesisinin bu noktada ağır sanayide atılımlar yapan Türk devletinin enerji ihtiyacını karşılayacağı gibi aynı zamanda bilimsel sorulara cevap bulabileceğimiz bir bilim merkezi olma yolunda potansiyeli de oldukça yüksektir” dedi.
Nötrinoların temel parçacıklardan biri olduğunu ve bunların iç yapısının henüz tamamen keşfedilmediğini kaydeden Saygı, şöyle devam etti: “Nötrinoları incelemek oldukça zordur. Sadece yerçekimi ve zayıf nükleer etkileşimlere tepki vermektedirler. Zayıf nükleer etkileşimlerin de etkileşim mesafeleri oldukça düşük olduğu için büyük kütlelerin içerisinden oldukça rahat bir şekilde geçip gitmektedirler.”

“Nötrino fiziğine deneysel giriş yapmış oluruz”
Öte yandan, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel de Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesinin ardından çevresine kurulacak dedektörler sayesinde temel araştırmalar için yeni nesillerin ufkunun açılacağını vurguladı. Prof. Dr. Yücel, Akkuyu’da 4 reaktörün bulunduğunu belirterek, “Reaktörler faaliyete geçtikten sonra Akkuyu’nun çevresine kurulacak detektörler sayesinde nötrinolarla ilgili incelemeler yapılabilir. Bu sayede Türkiye olarak nötrino fiziğine giriş yapmış oluruz” dedi.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Cern'de nötrinolarla ilgili deneysel çalışmalar yapıldığını hatırlatan Yücel, Türklerin de nötrino tesislerinde, yerinde incelemeler yapabileceklerine ve bunun gelecek nesiller için büyük faydalar sunacağına dikkati çekti.

“Nötrinolar, reaktörün güvenlik ve emniyet kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığının da anlaşılmasını sağlar”
Yücel ayrıca, uzaktan nötrino ölçümlerinin yapılmasının bir reaktörün önceden belirlenmiş güvenlik ve emniyet kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığının da anlaşılmasını sağlayacağını söyledi. Yücel, söz konusu dedektörlerin, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını garanti altına alacak teknolojik bir gelişme olacağının ve nükleer emniyet açısından da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yürüyen defile ilgi çekti Mersinlilerin şaşkın ve ilgi dolu bakışları arasında ünlü mankenler özel kıyafetleri ile poz vererek Mersinlileri Soli Güneş Festivaline davet etti
YEREL HABERLER Yürüyen defile ilgi çekti Mersinlilerin şaşkın ve ...
Sokak ortasında öldürülen genç kızın annesi adalet istiyor: "Pınar Gültekin gibi olmasın" Mersin’de eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabancayla defalarca vurularak öldürülen 24 yaşındaki Raziye Oskay’ın acısı hiç dinmiyor 4,5 aydır gözyaşları hiç dinmeyen Oskay ailesi, kızları için adalet istiyor Anne Fatma İsmet Oskay: "İnşallah bu cani en ağır cezayı alır" "Pınar Gültekin'i öldüren cani gibi ceza almasın"
YEREL HABERLER Sokak ortasında öldürülen genç kızın annesi adalet ...
2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 tutuklama
YEREL HABERLER 2 kişinin öldürüldüğü 'yan bakma' kavgasına 2 ...
Dijital Akademi projesinde 2 kurs tamamlandı
YEREL HABERLER Dijital Akademi projesinde 2 kurs tamamlandı
Gençler, Tarsus Genç Fest’te doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Gençler, Tarsus Genç Fest’te doyasıya eğlendi
İtalyan aşçıdan Torosların zirvesinde ballı tatlı
YEREL HABERLER İtalyan aşçıdan Torosların zirvesinde ballı tatlı
Kavşak ve refüjler artık daha yeşil
YEREL HABERLER Kavşak ve refüjler artık daha yeşil
Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı
YEREL HABERLER Çekyat alev aldı, iş yerinde hasara yol açtı
Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde hırsızlık yaptığı iddia edilen ...
İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi balla tatlı yaptı Claudio Chinali, özenle yaptığı tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte diğer davetlilere ikram etti
YEREL HABERLER İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi balla ...
Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Erkenci incir üreticinin yeni gelir kapısı oldu
Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü yan bakma cinayetine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tarsus'ta 2 kişinin öldüğü yan bakma cinayetine 2 ...
Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin programı sırasında koruma aracının karıştığı kaza sonrası gergin anlar yaşandı Olayın ardından polis merkezine giden araç sürücüsü, eşinin ve kendisinin Özdağ'ın korumaları tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Ümit Özdağ'ın konvoyunda kaza gerginliği Zafer ...
Soli Güneş Festivalinde Emir Can coşkusu
YEREL HABERLER Soli Güneş Festivalinde Emir Can coşkusu
Mersin'deki cinayette 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'deki cinayette 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
Evinde başından ve sırtından vurularak öldüren adamın katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde başından ve sırtından vurularak öldüren adamın ...
Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
MESKİ'nin asfalt tamir çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER MESKİ'nin asfalt tamir çalışmaları sürüyor
Seçer, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak değil, kamu hizmeti olarak görüyoruz"
YEREL HABERLER Seçer, kentteki şoför esnafıyla bir araya ...
Seçer: "Tarım, sonuçları itibariyle sosyal bir sektördür" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin hem bitkisel hem de hayvansal üretim alanına sahip bir kent"
YEREL HABERLER Seçer: "Tarım, sonuçları itibariyle sosyal bir ...
Mersin'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de 'yan bakma' kavgası: 2 ölü
Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü
YEREL HABERLER Yan baktın kavgasında kan aktı: 2 ölü
Ümit Özdağ: Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna ...
ABD'de en değerli oyuncu seçilen Jonquel Jones, Çukurova Basketbol'da
YEREL HABERLER ABD'de en değerli oyuncu seçilen Jonquel Jones, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.