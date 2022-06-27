Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimini tamamlayan anneler sertifikalarını aldı

Akdeniz Belediyesi ile Toros Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen, toplam 3 ay süren ve 360 kadının katılarak sertifika aldığı “Kadın Sağlığı ve Gebelik / Sağlıklı Gebelik Mutlu Annelik Eğitim Projesi” tamamlandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde yürütülen “Kadın Sağlığı ve Gebelik Eğitimi Projesi” tamamlandı. Programın son oturumu ve kapanışı dolayısıyla belediye konferans salonunda tören düzenlendi. Törene; Rektör Arıöz, Başkan Gültak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fügen Özcanarslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nazife Akan, anneler ve anne adayı kadınlar katıldı.



“Akdeniz’de değişimi sağlayan kadınlar oldu”

Törende konuşan Başkan Gültak, 3,5 yıl içinde Akdeniz’de bir değişim başlattıklarını anlatarak, kadınlar ve gençler yararına, geçmişte hiç olmayan birçok hizmet ve projeyi hayata kattıklarını söyledi. Gültak, “Akdenizli kadınları üretime kazandırmak için kooperatifler kurduk. Son olarak, Akdam Mahallemizde, belediyemize ait bir arazide şeker otu bitkisi (stevia) yetiştirmeleri ve satışını yapmaları amacıyla kendilerine toprak tahsis ettik. Akdenizli kadınlar artık üretiyor, ailelerinin bütçelerine katkı sağlıyor, ürettikçe mutlu oluyor, kendilerine olan güvenleri artıyor. Akdeniz’de artık kavga da yok; barış, huzur, kardeşlik ve güven var. Bunu sağlayan da asıl siz kadınlar oldunuz. Çalışarak, üreterek ve eğitimle hayata bakışınız değişti” dedi.



“Ortak projelerin devamı gelecek”

Rektör Arıöz de Akdeniz Belediyesi ile birçok proje hazırladıklarını ve projelerin devamının geleceğini söyledi. Üniversitelerin 3 önemli sorumluluğu olduğuna değinen Prof. Dr. Arıöz, “Bunlardan bir tanesi çocuklarımız ve gençlerimize sunduğumuz eğitimöğretim hizmeti. İkincisi araştırmageliştirme faaliyetlerimiz. Bir üçüncüsü ve bence en önemlisi de topluma hizmet, halkla birlikte iyi şeyler yapmak, insanlara dokunmak ve yardımcı olmaktır. Bunu da bugün burada çok iyi bir şekilde gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve memnuniyet duydum” diye konuştu.



Üç ay süren eğitimlere 360 kadın katıldı

Konuşmaların ardından eğitimi veren akademisyenler ile eğitime katılan kadınların plaket ve sertifikaları törenle takdim edildi. Üç ay süren projede, Akdeniz sınırlarında yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimde kimi zaman güçlük yaşayan 18 yaş ve üzeri 360 kadına, 3 grup halinde üreme sağlığı ve cinsellik, temizlik ve beslenme, gebelik, koruyucu sağlık davranışları, doğum sonrası dönem, aile planlaması ve sağlık hizmetlerine ulaşma konularında eğitim verildi.

Diğer yandan, iki kurumun birlikte verdiği eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan Akdenizli kadınlar, Başkan Gültak’ın talimatıyla ödüllendirildi. Kadınlar, farklı zamanlarda düzenlenen etkinliklerle Mersin’in tarihi, turistik, kültürel ve doğal mekanlarını ziyaret etme şansı yakaladı.

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