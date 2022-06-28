Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda gümrük kaçağı sigara, makaron ve çay ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara ve tütün mamulleri ticareti yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Şırnak'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kom Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, M.Ç., M.Ş., M.Ş., İ.N., V.A., A.A.H. ve Z.M. adlı 7 şüpheli göz altına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
Operasyon çerçevesinde muhtelif markalarda 2 bin 711 paket gümrük kaçağı sigara,
bin 720 adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 22 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.