Erdemli'ye 4 yeni okul

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı planlanan 4 okulun ikisinde çalışmalara başlandığı bildirildi.
Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, ilçeye 4 yeni okul kazandırılacağını belirterek, "Okul yapımı konusunda 2 okulumuzun çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinde 24 derslikli, Tırtar mahallemizde 16 derslikli olmak üzere okullarımızın yapımı için ilk kazma vuruldu. İlçemize hayırlı olsun" dedi.
Diğer 2 okul için de yapım çalışmalarına başlanacağını dile getiren Açıkyörük, "Kargıcak'ta 16 derslikli, Kösbucağı mahallemizde ise 8 derslikli yapılacak okullarımız ile ilgili çalışmalara da en kısa zamanda başlanacaktır" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.