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Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Kasapoğlu: "Önümüzde bir seçim maratonu var" "Sandıkları gümbür, gümbür patlatacağız"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Kasapoğlu: "Önümüzde bir seçim maratonu var" "Sandıkları gümbür, gümbür patlatacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, önlerinde bir seçim maratonu olduğunu belirterek, "2023’ü inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür, gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız" dedi.
Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde katılacağı bir dizi program çerçevesinde Mersin'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililere hitap eden Bakan Kasapoğlu, Mersinliler ile buluşmanın çok güzel ve özel bir duygu olduğunu dile getirdi. Mersinlileri kalben sevdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Birlikte millete, memlekete hizmet yolunda Rabbim hamdolsun beraber olmayı nasip etti. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, bu muhabbetimizi daim kılsın diyorum. Tabi Mersin’imiz, ilçelerimiz tüm mahalleriyle bizler için çok önemli. Tüm Mersin’e hizmet etmek gerek sporda gerekse gençlikte bu hizmet çıtasını yukarılara çıkarmak, bizler için bir onur ve büyük bir sorumluluktur” diye konuştu.

“Mersin bir spor şehri”
Mersin’in bir spor şehri olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Biliyorsunuz Akdeniz Oyunlarını Mersin’de başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle şehrimizdeki spor yatırımlarının geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Türkiye dinamik bir ülke. Mersin gençliğiyle dinamik bir şehir. Bu noktada her geçen gün değişen ihtiyaçlar, gelişen koşullar bizlere her gün çıtamızı yükseltmeyi, bu anlamda hizmet standartlarımızı daha yukarıya taşımayı gerektiriyor. Gençlik merkezleriyle, gençlik ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor imkanlarıyla, stadıyla, salonuyla, havuzlarıyla, basketinden, tenisine kadar hakikaten Mersin, Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından önemli ve marka şehir. Bu çıtayı yukarı taşımak için bugünkü gibi bir beraberlik gerektiriyor. Bu anlamda daha çok çalışmamız gerektiren bir sorumluluğumuz var” şeklinde konuştu.
İnsanların hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bizim kılavuzumuz, bizim felsefemiz bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, engin vizyonuyla 2002’den beri olduğu gibi bundan sonra da her alanda ekonomiden, alt yapıya, alt yapıdan sağlığa, sağlıktan eğitime olduğu gibi gençlik ve spor alanında da zirveye olan iddiamızı çalışarak, koşarak sürdüreceğiz. Tabi gençlik kamplarımız bizler için çok önemli. Binlerce gencimizi gençlik kamplarımızda yıl boyu ağırlıyoruz. Gençlik kamplarının da merkezi Mersin’dir. Tam 6 gençlik kampımıza Mersin ev sahipliği yapıyor. Bugün gençlik kamplarımızdan bir tanesini daha hizmete alacağız” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız”
Mersin’de yapacak daha çok işleri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, “Ayrıca açılmayı bekleyen çok da tesisimiz var. Tabi önümüzde teşkilat olarak, Cumhur İttifakı olarak bir seçim maratonu var. Bu maratonu da inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanılmaz bir enerjiyle, büyük bir gayretle, demokrasinin, adaletin ve tüm milletin sesini yansıtacak güçlü bir sonuçla Mersin’imiz tüm Türkiye’ye haykıracak. 2023’ü inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür, gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin ve adaletin mesajını haykıracağız” dedi.
AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ise Bakan Kasapoğlu’nun Mersin’e yapılacak birçok projeye destek verdiğini ve çalışmaları bizzat takip ettiğini söyledi. Verdiği destekten dolayı Kasapoğlu’na teşekkür eden Ercik, “Özellikle Akdeniz Belediyesini aldıktan sonra verdiği destekle hep yanımızda oldu. Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yatırımların devamını diliyorum. Bizler sizleri seviyoruz. Samimiyetinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 2023 seçimine giderken Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah Bakanımızın Mersin’e gelişi de bereket olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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