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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada

İHA

Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada

Mersin'de bir kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kafasında sopa kırılarak darp edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Hutbe Taşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi, 2 şahıs tarafından darp edildi. Kafasında süpürge sapı kırılan ardından tekme ve yumrukla darp edilen şahıs yaralandı. Darp eden şahıslar, yakınlarının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Polis ise henüz neden olduğu belli olmayan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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