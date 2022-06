Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Akkum Gençlik Kampı açılışına bisikletle geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde Akkum Gençlik Kampı'nın açılışını yaptı. Gençlerle birlikte bisiklete binen Bakan Kasapoğlu, kampa pedal çevirerek girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi program çerçevesinde Mersin'e geldi. Kasapoğlu'nun kentteki ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Mersin’de programını tamamlayan Bakan Kasapoğlu Silifke ilçesindeki Akkum Gençlik Kampı'nın açılışına geçti. Kampın önünde araçtan inip gençlerle birlikte bisiklete binen Bakan Kasapoğlu, Akkum Gençlik Kampı'na pedal çevirerek girdi.

Bakan Kasapoğlu, Akkum Gençlik kampında ilk olarak Gençlik Merkezleri ve Yurtlardaki el sanatları ürünleri sergisini ziyaret etti. Daha sonra Silifke Belediyesi Halk Oyunları grubunu izleyen Bakan Kasapoğlu, farklı şehirlerde ki gençlik kampına canlı bağlantı yaptı. Denizde yelkenlilerin, katamaranların geçişini ve jetski gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu. Program milli sporcuların yüzerek Bakan Kasapoğlu’na bayrak teslim etmesi ve kampın açılışıyla son buldu.

“Bu güzide mekanın birliğimizin ve dirliğimizin en güzel sergilenmesine vesile olacağını ümit ediyorum” diyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizin arasındaki kardeşliği ve arkadaşlığı pekiştireceği bir yer olacak. Akkum Gençlik Kampımız 81 ilimizdeki tüm gençlerimize hayırlı olsun. 81 il ve ilçelerimizde her bir gencimiz için 85 milyon için hayırlı olsun. 2002’de Türkiye’de sadece 4 adet kamp vardı. Tabii biz bu sayıyı hamdolsun 43’çıkardık. Mevcut dört kampı da yeni baştan yaptık. Avrupa’nın en nitelikli alt yapısını hep birlikte inşa ettik. Gençlerimiz için tamamen ücretsiz yaptık. Avrupa’da buna benzer çalımalar var. Bu çalışmalara baktığımızda çok kısıtlı imkanların olduğunu görüyoruz. Çok ciddi kısıtlı imkanlarla ve ücretlerle gençlerine sunuyor. Türkiye’nin 2002’den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde onun engin vizyonuyla her alanda büyük bir ivme yakaladık. Gençlik çalışmaları ve sporla da bu alanda en güçlü kazanımları gerçekleştirdik. Ülkemizin demokrasi mücadelesindeki geçtiği yılları hatırlatması açısından önemli bir çalışma var. O mekanı da günübirlik çalışmalarımızla ve gezilerimizle gençlerimizi tüm Türkiye’den oraya götüreceğimizi bu demokrasi mücadelemizde gelinen noktayı ve fedakarlıkları da gençlerimize anlatacağız” dedi.

Mersin’in bir spor şehri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Türkiye dinamik bir ülke. Mersin gençliğiyle dinamik bir şehir. Bu noktada her geçen gün değişen ihtiyaçlar, gelişen koşullar bizlere her gün çıtamızı yükseltmeyi, bu anlamda hizmet standartlarımızı daha yukarıya taşımayı gerektiriyor. Gençlik merkezleriyle, gençlik ofisleriyle, gençlik kamplarıyla, spor imkanlarıyla, stadıyla, salonuyla, havuzlarıyla, basketinden, tenisine kadar hakikaten Mersin, Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından önemli ve marka şehir. Bu çıtayı yukarı taşımak için bugünkü gibi bir beraberlik gerektiriyor. Bu anlamda daha çok çalışmamız gerektiren bir sorumluluğumuz var” şeklinde konuştu.

İnsanların hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Tabii gençlik kamplarımız bizler için çok önemli. Binlerce gencimizi gençlik kamplarımızda yıl boyu ağırlıyoruz. Gençlik kamplarının da merkezi Mersin'dir. Tam 6 gençlik kampımıza Mersin ev sahipliği yapıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’na Silifke ziyaretinde Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Silifke Kaymakamı Abddullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay’da eşlik etti.

