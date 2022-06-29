Kariyer Merkezinde genel muhasebe kursu 30 Haziran’da başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde genel muhasebe alanında yeniden kurs açıyor. 30 Haziran’da Mersin Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Bilgisayar Laboratuvarında başlayacak olan kurs için başvuran 56 adaydan, mülakatta başarılı olan 20 aday genel muhasebe eğitimi alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, genel muhasebe alanında açılacak olan kurs programında Merkez Halk Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası ile iş birliği gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Odanın Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleştirilecek eğitimin ön görüşmesine 56 gencin katıldığını, bu adaylardan 20 gencin kursa katılım sağlayacağını belirten Özada, özellikle açılan kurslarda kursun konusuna göre oda, birlik veya sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yaparak teorik ve iş dünyasının pratik uygulamaları konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.



Her iş birliği projeye dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezi; 2021 Kasım döneminde Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile “İŞKUR Portalının Kullanımı ve Hizmet Noktası”, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki Eğitim Kursları ve Ortak Kariyer Etkinlikleri Düzenlenmesi” konularında imzaladığı iş birliği protokolleri ile kurumlar arası iş birliğine yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Kariyer Merkez, özellikle firmalarla kurduğu iletişim, açık iş ilanları, piyasa araştırmaları gibi birçok veriyi inceleyerek işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde, gençler için mesleki eğitim kursları açılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Kurs programlarında, gençlere yönelik, kurumsal firmaların profesyonel yöneticileri tarafından “CV oluşturma, mülakatta başarı, network” gibi eğitimler verilirken, kurs sonunda iş arama danışmanlığı da sunuluyor.

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