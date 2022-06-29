Mersin'de firari FETÖ hükümlüleri eski öğretmen ve polis yakalandı 



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan, 'ByLock' kullanıcısı ve meslekten ihraç polis Ş.A. ile öğretmen A.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Mersin Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında yakalama kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan, 'ByLock' kullanıcıları olduğu belirlenen, meslekten ihraç polis memuru Ş.A. ve öğretmen A.A., Mezitli ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. ve A.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-06-29 11:02:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.