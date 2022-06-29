Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının daha da arttığını ve vatandaşların bu güzergahlarda sıkıntı yaşamamaları için sistemli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan mahallelerde imara uygun yeni yol açım, düzenleme ve büz boru döşeme çalışmaları aralıksız yapılıyor. Bu çerçevede, Resul, Dalakderesi, Soğucak, Kayrakkeşli ve Ayvagediği mahallelerinde yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.



“Hızla büyüyen ve gelişen ilçemizde çalışmalarımızı daha da artırdık”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, ilçe merkezinden yaylalara kadar hizmet atağını aralıksız sürdürdüklerini kaydederek, “Özellikle yeni yerleşim alanlarında imar yollarını açarak ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Böylelikle Toroslarımızın sağlıklı ve planlı kentleşme sürecine katkı sağlıyoruz” dedi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak ulaşım hizmetlerinin de arttığına dikkat çeken Yılmaz, “Yaylalarımız, hemşehrilerimizin kent yaşamından ayrılıp soluk aldığı ve stres attığı yerler. Dört mevsim yoğun ilgi gören yaylalarımızda nüfus, yazın daha da artıyor. Yayla sezonu boyunca vatandaşlarımızın rahat bir tatil geçirmeleri için çevre temizlik çalışmalarımızın yanında yol açma, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

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