Başkan Gültak: “Akdeniz’in ilk asfalt tesisi üretime geçiyor” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, mahalleleri gezerek, vatandaşlara yapılan hizmetleri anlattı

– Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesine ilk kez kazandırılan soğuk asfalt üretim tesisinin temmuz; sıcak asfalt üretim tesisinin de ağustos ayı içinde faaliyete geçeceğini, ilçeye bağlı mahallelerin asfalt sorununun artık ortadan kalkacağını ifade etti. Başkan Gültak, Akdeniz’de gerçekleşen değişim, dönüşüm ve yeni yatırımlarla birlikte, ilçede yaşanan göçü tersine çevireceklerinin de altını çizdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, mahalle ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Adanalıoğlu, Akdeniz ve Limonla mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Gültak’a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürleri de eşlik etti.



Muhtarlar taleplerini anlattı

Buluşmada ilk söz alan mahalle muhtarları, belediye yönetimi ile iyi bir iletişim içinde olduklarını ifade ederek, mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Gültak ve ekibine teşekkür ettiler. Muhtarlar, sorunlu bazı cadde ve sokakların asfaltlanması, muhtarlık binaları, futbol sahaları ile çöp konteynerlerinin yenilenmesi, bölgeye yeni ve güçlü bir trafo kurulması, belediyenin düzenlediği kültür ve tarih gezilerine mahalleli kadınların da katılması gibi taleplerini de dile getirdiler.



“İnsanlarımızın mağduriyeti var, hızlı davranmamız gerekiyor”

Muhtarların ardından konuşan Gültak ise farklı şehirlere gerçekleşen kültür ve tarih gezilerine Adanalıoğlu’nda yaşayan kadınların katılması için talimat verdi. “Trafo kurulması konusunda, ben sizlerden destek istiyorum” sözleriyle de mahalle sakinlerine seslenen Başkan Gültak, “Sizlerden neden destek istiyorum? CHP ve HDP’li meclis üyelerinin oylarıyla trafo yeri reddedildi, biz reddetmedik. Cumhur İttifakı meclis üyeleri ‘evet’ dedi; CHP ve HDP’li meclis üyeleri ‘hayır’ dedi. Seçildiğimden beri Adanalıoğlu’nun voltaj sıkıntısını, elektrik sıkıntısını biliyorum. TEDAŞ’ı ikna ettim ama yer yok. Parkın içine trafo yapılmasını biz de arzu etmiyoruz. Görüşmelerimiz sonunda yatırımı aldık ancak TEDAŞ da kendine göre haklı, çünkü merkezi bir yer istiyorlar ki güvenli olsun. Muhtarlar ve mahalle sakinleri olarak gösterebileceğiniz daha uygun bir yeriniz varsa trafoyu hızlıca yapalım, çünkü burada yaşayan insanlarımız mağdur. Bu mağduriyeti gidermek için hızlı davranmak lazım. Belediyenin burada bir yeri olsa hemen TEDAŞ’a vereceğim, maalesef o da yok. Parklarımızı, yeşil alanlarımızı çok önemsiyoruz, ancak ortada acil bir durum var. Yer konusunda tıkanma yaşandı. Muhtarlarımız, ‘hayır’ diyen meclis üyeleri ile görüşürse, konuyu temmuz ayı meclisine getiririm. Hızlı şekilde de meclisten geçirip TEDAŞ’a yeri teslim edelim, onlar da trafoyu kursunlar. Sorunun çözümü ancak bu şekilde olabilir” ifadelerini kullandı.



“Soğuk asfalt tesisi temmuzda, sıcak asfalt tesisi ağustosta üretime başlıyor”

Mahalle gezilerinin amacının, hem ne yaptıklarını görmek hem de eksiklerini tespit etmek ve neler yapacaklarını halkla paylaşmak olduğunu belirten Gültak, “Yol ve asfalt konusunda, ilk kez Akdeniz’e soğuk ve sıcak asfalt üreten tesisleri kurduk. Akdeniz’in geçmişte böyle tesisi olmamıştı. Bunların hepsini de hibe ile aldık. Belediye bütçesinden de 1 kuruş çıkmadı. Bugün bu tesislerin kurulumu 40 milyon lirayı aşar. Geçen mecliste borçlanma istedik. Olumlu bir cevap geleceğini düşünüyorum. Meclis üyelerimiz bize destek verdiği andan itibaren borçlanmayı alıp tesisimizi çalıştıracağız, ana yollardaki asfalt sorununu çözeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayı meclisinde de bu konuda sizlerden destek bekliyorum, çünkü herkesin asfalta ihtiyacı var. Tahmin ediyorum ağustos ayı ile birlikte tesisimizde sıcak asfalt üretimine başlayacağız” şeklinde konuştu.

Soğuk asfalt tesisinin de temmuz sonu gibi faaliyete geçeceğini kaydeden Gültak, tesis için iki operatör aldıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sağlanan 5 milyon TL hibe desteğiyle de kırsal mahallelerin sokak ve bahçe yollarını, mucurdan daha kaliteli ve uzun ömürlü olan soğuk asfalt ile kaplayacaklarını anlattı.



“Çay bitti, Barış’ta konutlar gelecek sene teslim edilecek”

Başkan Gültak; Akdeniz’in değiştiğini ve güzelleştiğini dile getirerek, “Çay Mahallesinde kentsel dönüşümü bitirdik. Şu an şehrin tam ortasındaki Barış Mahallesinde projenin temeli atıldı. Bu şehrin dönüşüme ihtiyacı var. Akdeniz de dönüşmeden Mersin değişmez. Bu konuda devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz. Barış Mahallesinde 1 yıl sonra konutları teslim edeceğiz” diye konuştu.



“Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Akdeniz’e tersine göçü başlatacağız”

Onlarca yılda yapılabilecek birçok projeyi 3 yıla sığdırıp, Akdeniz’de büyük bir değişim hamlesi başlattıklarının altını çizen Gültak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yapılan SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre; 2017 yılında 123’üncü sırada yer alan Akdeniz; bu yılki araştırmada tam 20 basamak birden yükselip 103’üncü sıraya çıkmıştır. Nüfus, istihdam, eğitim, sağlık, kentteki yaşam kalitesi gibi birbirinden farklı 56 parametre ve değişkene göre belirlenen bu araştırmada, Mersin’in 13 ilçesi arasında, Yenişehir’den sonra 2’nci sırada yer alıyoruz. Akdeniz çok daha iyisine ve güzeline layıktır. Akdeniz her sene göç veren bir ilçe idi. Geçen seneden itibaren göçler azalmaya başladı. Önümüzdeki birkaç senede göçleri durdurup, tersine göçü başlatacağız. Yatırımlar artacak, sorunlar çözülecek, terör ve uyuşturucu endişesi olmayacağından dolayı insanlarımız tekrar Akdeniz’i tercih edecek” dedi.

Başkan Gültak, gençlerin ve çocukların her türlü sporu yapabileceği tesisleri yenilemeye ve merkezkırsal ayırımı yapmadan Akdeniz’e bağlı tüm mahallelere yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinin de çeşitli konularda taleplerini dile getirmesinden sonra Başkan Gültak, kültür sanat evi kursiyerleri ile bölgede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

