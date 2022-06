New Yorklu polis hayalindeki buruna Mersin'de kavuştu Burun estetiği için 9 bin kilometre mesafe katederek Mersin'e gelen ABD'li kadın polis memuruna kaburgasından alınan kıkırdakla doğal burun yapıldı

Türkiye, dünyada sağlık turizminde giderek önem kazanan bir merkez haline geliyor. Özellikle plastik cerrahide dünya standartlarında hizmet verilirken, 9 bin kilometre mesafe katederek Mersin'e gelen ABD'li kadın polis memuruna da kaburgasından alınan kıkırdakla doğal burun yapıldı.

New York'ta yaşayan polis memuru Catherine Garcia, geçtiğimiz yıl yaptırdığı burun estetiği ameliyatından memnun kalmayınca çareyi Mersin’de buldu. 29 yaşındaki genç kadın, burnunun şekli nedeniyle üzüntüden depresyona girince internet üzerinden araştırma yaparak Mersin’de çalışan Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasfi Çelik ile iletişime geçti. New York’tan Mersin’e gelen Garcia’ya kaburgasından alınan kıkırdakla burun estetiği ameliyatı yapıldı. Sonuçtan ve aldığı hizmetten memnun kalan ABD’li polis, 7 günde iyileşip ülkesine döndü.



“Yok denecek kadar az ağrım oldu”

Catherine Garcia, geçtiğimiz yıl başka bir şehirde geçirdiği burun estetiği ameliyatının sonucundan memnun kalmadığını belirterek, “İlk burun estetiğimden sonra burnum istediğim gibi olmadı, eğri ve kocamandı. Öyle bir hal aldı ki, dünyadan saklanıyordum. Araştırırken Instagram'da Dr. Vasfi Çelik’in ameliyat ettiği hastaların fotoğrafları dikkatimi çekti. Ameliyat ettiği kişilerin burunlarının ne kadar doğal ve mükemmel olduğuna şaşırdım. Dr. Vasfi ile tanıştığımda bana güven verdi. Beni neyin rahatsız ettiğini, burnumla ilgili neyi değiştirmek istediğimi sordu. Doktor ve ekibi çok profesyoneldi. Benimle çok ilgilendiler, konaklama, ulaşım gibi her konuda yardımcı oldular. Ameliyat olmak için iyi olduğumdan emin olmak için tüm testlerimi titizlikle yaptılar. Ameliyattan sonra iyi hissettim. Çok az morarma ve yok denecek kadar az ağrı yaşadım. 7 gün Türkiye'de kaldım ve hızlı iyileştim. Hastane sürecim de iyi geçti” dedi.



“Doktorum bir sihirbaz”

Alçısının çıkarıldığı günün yeni hayatının başlangıcı olduğunu söyleyen Garcia, duygularını şöyle ifade etti:

“O gün yeni hayatımın başlangıcıydı. Burnum sadece 7 günde doğal ve tam istediğim gibi havalı olmuştu. Mutluluktan ağladım. Doktoruma minnettarım, o bir sihirbaz. Türkiye'ye gitmek hayatımda verdiğim en doğru karardı. Burnum harika görünüyor. Görünüşüyle ilgili sorun yaşayan herkesin Dr. Vasfi Çelik ile tanışmasını dilerim. Hastalarına verdiği önem, kişiliği ve kalbi hakkında çok şey söylüyor. Ona ve ekibine sonsuza kadar minnettar olacağım.”



Kaburgadan kıkırdak alındı

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasfi Çelik ise, “Catherine, daha önce burun estetiği ameliyatı olmuş ama istediği gibi bir sonuç elde edememiş. Özellikle burun ucu düşüklüğü ve burunda şekil bozukluğu onu rahatsız ediyordu. Ameliyat için ön değerlendirme yapıp operasyonunu planladık ve New York’tan transfer işlemlerini ayarladık. Kaburgadan kıkırdak alarak yaptığımız operasyonda her şey yolunda gitti. Doğal ve havalı bir görünüm isteyen hastamızın alçısını ameliyatın yedinci günü çıkardık. Aynada ilk kez kendisini görünce mutluluktan gözleri doldu. Özellikle biz hekimler için en kıymetli şey bu mutluluğa katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

