Tunceli gezisine çıkan Alevi vatandaşlardan Başkan Tarhan’a teşekkür

Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın desteğiyle Tunceli’ye giderek, bölgede yer alan Alevi köyleri ve ibadethaneleri gezdi. Derneğin Şube Başkanı ve Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Ferdi Koç, Başkan Tarhan’a videolu mesajla teşekkür etti.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şube Başkanı ve Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Ferdi Koç’un da aralarında bulunduğu grup, Başkan Tarhan’ın katkılarıyla Tunceli’yi gezdi.

Mezitli Belediyesinin desteğiyle daha önce de inceleme gezileri düzenlediklerini belirten Koç, Başkan Neşet Tarhan’a teşekkür etti. Başkan Tarhan’ın gezi boyunca sorunsuz şekilde gezebilmeleri adına her türlü kolaylığı sağladığını kaydeden Koç, videolu bir mesaj yayınlayarak, “Mutlu Mezitli’nin mimarı Başkanımız Neşet Tarhan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Herkese eşit şekilde davranan başkanımızın bu konuda son derece duyarlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerek bir belediye başkanı olarak gerekse iyi bir dostumuz olarak her zaman onu yüreğimizde taşıyoruz. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Tarhan’ın, Mezitli Cemevinin bu seviyeye gelmesinde de büyük katkıları olduğuna vurgu yapan Koç, “Mezitli Cemevimizin arsasından inşaatının bu noktaya gelmesine kadar büyük katkılar sağladı. Kendisini tam bir Alevi dostu olarak görüyoruz. Ben inanıyorum ki, diğer belediye başkanları da Neşet Tarhan başkanımızı örnek alıp bölgelerinde bulunan farklı inanç guruplarına destek olurlar. Oralarda yapılan cemevlerini bir an önce bitirilmesini sağlarlar” dedi.

Geziye katılan Alevi vatandaşlar da Ferdi Koç’un sözlerine alkışlarla destek verdi.

