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Koruyucu Aile Günü Mersin'de kutlandı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan eşliğinde koruyucu aileler ve çocuklar yürüyüş yaparken, Atatürk Parkında oyunlar oynandı, şarkılar söylendi

İHA

Koruyucu Aile Günü Mersin'de kutlandı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan eşliğinde koruyucu aileler ve çocuklar yürüyüş yaparken, Atatürk Parkında oyunlar oynandı, şarkılar söylendi

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen Koruyucu Aile Günü, Mersin'de renkli görüntülerle kutlandı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan eşliğinde koruyucu aileler ve çocuklar yürüyüş yaparken, Atatürk Parkında oyunlar oynandı, şarkılar söylendi.
Mersin'de Koruyucu Aile Günü etkinliği, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve koruyucu alileler ile çocukların katılımıyla, Cumhuriyet Meydanından Atatürk Parkına kadar yürüyüş düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekildi. Yürüyüş sonunda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, güzel bir ortam olduğunu söyledi. Türkiye olarak bir aile olduklarını belirten Pehlivan, "Mersin olarak da bu ailenin bir parçasıyız. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Mersin olarak da şehir merkeziyle, mahalleleriyle, en ücra köşesinden, en hareketli şehir merkezindeki mahallelerine kadar bir bütünüz, ailelerimizle bir bütünüz, gençlerimizle bir bütünüz, çocuklarımızla bir bütünüz. Ve biz hep birlikte sevgi medeniyetinin, vicdan medeniyetinin hoşgörü medeniyetinin temsilcileriyiz. Çok şükür millet olarak tarih sahnesine çıktığımız günden itibaren hep kucaklayan, hep birlik beraberliği teşvik eden, özellikle de darda olanın, zorda olanın, derman arayanın yanında olan bir medeniyetin ve milletin mensuplarıyız. Bu yüce milletin mensubu olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Devletimiz, milletimiz adına zorluk içerisinde olan, zaruret içerisinde olan herkese ulaşmaya çalışıyor. İmkanlarını seferber ediyor. Bu imkanlarını seferber ederken toplumumuzun her kesiminin, sivil toplumun ve bizatihi ailelerin özellikle de koruyuculuk gibi böyle hassas böyle önemli bir konu da devletimizin yanında olması ve bu anlamda milletimizin de yanında durduğunu ve zorluk içerisinde olan kişilerin yanında durduğunu bu şekilde göstermiş olması gerçekten bizleri gururlandırıyor. Biz ailelerimizle gurur duyuyoruz. Çünkü çocuklara çok erken yaşlardan itibaren sahip çıkıyorsunuz. Onları kendi evlatlarınızdan ayrı görmüyor, her şeyleriyle ilgileniyorsunuz. Yetişmeleri, okula gitmeleri, büyümeleri, meslek sahibi olmaları konusunda devletimizin de sağlamış olduğu imkanları değerlendirmek suretiyle rehberlik ediyorsunuz, büyüklük yapıyorsunuz, büyüklük gösteriyorsunuz" dedi.
30 Haziran'ın artık Koruyucu Aile Günü olarak kutlanacağını belirten Pehlivan, "Biraz önce yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Atatürk Parkı'nda bir aradayız. Bundan sonraki süreçlerde sadece bugün değil her an biz de yanınızdayız, yakınınızdayız. Burada ben özellikle ev sahipliği yapan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür koruyucu ailelerimize. Bu çocukların yüzünü sizler güldürüyorsunuz. Allah sizlerin de yüzünü hep güldürsün diyorum. Bundan sonraki süreçte de çeşitli vesilelerle hep birlikte olmak, bir araya gelmek dileğiyle sizlere tekrar göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kutsal bir iş yapıyorsunuz"
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise belediye olarak koruyucu aile konusunda ellerinden geldiği kadar hem tesislerini hem de imkanlarını zorlayarak çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Hem müdürümüz hem koruyucu aileler zaman zaman yanıma geliyor. Bu aileleri Silifke'deki kampımızda ve başka kamplarda zaman zaman tatile gönderiyoruz, dinlendiriyoruz, onların farklı ortamlarında görmesini sağlıyoruz. Ayrıca çok yakın bir tarihte de kapasitesi yetmişin üzerinde olan kadın konuk evimizi de açacağız inşallah. Orada da koruyucu ailelerimizi ve kadınlarımızı ve çocuklarımızı misafir edeceğiz. Kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bütün ailelere hürmetlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Allah yardımcınız olsun. Etkinliğimiz inşallah sizlere bir katkı verir, belediye olarak her zaman emrinizdeyiz diyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız tüm çocuklarımızı sıcak bir aile ortamına kavuşturmaktır"
Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya da Koruyucu Aile Günü'nün ilk kez geçen yıl kutlandığını ifade etti. Özellikle bugün şenliklerle, etkinliklerle, farkındalık programı düzenleyerek koruyucu aile hizmetini tanıttıklarını belirten Topkaya, "Amacımız devlet korumasında kalan tüm çocuklarımızı sıcak bir aile ortamına kavuşturmaktır. Biliyoruz ki aile sevginin en güçlü halidir. Çeşitli nedenlerle biyolojik aileleri yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve devlet korumasına alınan çocuklarımızın hayata hazırlanabilmeleri için onların sevgi dolu, şefkat dolu bir yuvada yetişmeleri en büyük temennimiz ve arzumuzdur. Bu yüzden kurum bakımı altında bulunan tüm çocuklarımızı koruyucu aile hizmet modeliyle buluşturmak için bütün çabamızla, bütün gücümüzle çalışıyoruz. Mersin ilimizde şu anda 205 ailemizin yanında. 251 çocuğumuza koruyucu aile hizmeti verilmektedir. Burada huzurunuzda tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum ve buradan haykırıyorum. Haydi Mersin, koruyucu aile olalım" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından çeşitlik etkinlikler düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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