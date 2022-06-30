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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El-Dabaa Nükleer Santralinin 1’inci ünitesi için inşaat lisansı verildi

İHA

El-Dabaa Nükleer Santralinin 1’inci ünitesi için inşaat lisansı verildi

Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu (ENRRA), ElDabaa Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1’inci ünitesi için gerekli inşaat lisansını verdi.
Mısır Nükleer Santraller Kurumu Başkanı Dr. Emced elVekil, konuya ilişkin açıklamasında, “Mısır Nükleer Güç Santralinin ilk ünitesinin inşası için izin aldık. 70 yılı aşkın süredir nükleer santral hayali kuran Mısır, nükleer santral inşa eden ülkeler arasına girerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı” dedi.
Söz konusu izin, sahadaki hafriyat çalışmalarının başlaması ile birlikte inşaatın ana aşamasının başlanması için ön koşullardan birini teşkil ediyor.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“1’inci ünite için inşa izninin alınması, Mısır’daki ilk nükleer santralin tam ölçekli inşasının başlatılmasının yolunu açan önemli bir adım. Rosatom, uluslararası güvenlik standartlarını karşılayan ve Rusya’da başarıyla faaliyet gösteren yenilikçi 3+ nesil Rus VVER1200 tasarımına sahip son teknoloji bir nükleer santral inşa edecek. ElDabaa NGS, Afrika kıtasında bu nesilden inşa edilecek ilk nükleer santral olacak. Santral, ülkenin bölgede teknoloji liderliğini üstlenmesini sağlayacak.”
Rosatom Mühendislik Birimi, NGS İnşaat Projeleri Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Korchagin ise “Lisans belgelerini hazırlamak için muazzam bir çalışma yürüttük. Bu, ENRRA’nın bize gereken izni vermesiyle sonuçlandı. Bir sonraki aşamayı, projenin inşaat çalışmalarının aktif olarak başlaması anlamına gelen 1’inci ünite için ilk beton dökme işlemi oluşturacak” diye konuştu.
Rosatom Mühendislik Bölümü, 2021 yılında takvime uygun olarak ElDabaa NGS'nin 4 güç ünitesinin inşası için izin almak amacıyla gerekli proje belgelerini ilgili birimlere teslim etmişti. ElDabaa NGS, Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile aynı teknolojiye sahip olacak.

Mısır’ın ilk nükleer güç santrali olacak
El Dabaa NGS, Akdeniz kıyısında, Kahire’nin 300 kilometre kuzeybatısındaki El Dabaa kentinde inşa edilecek Mısır’ın ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Santral, her biri 1200 MW güce sahip VVER1200 tipi (basınçlı su reaktörü) 3+ nesil 4 üniteye sahip olacak. Halihazırda başarıyla işletilen en yeni nesil teknoloji olma özelliği taşıyan bu tip reaktörler, Rusya'da Novovoronej ve Leningrad NGS’de bulunuyor. Novovoronej NGS ve Leningrad NGS’nin her birinde VVER1200 tipi iki reaktör yer alıyor. Rusya dışında, Belarus NGS’deki VVER1200 tipi reaktörlü bir güç ünitesi Kasım 2020'de şebekeye bağlandı.
El Dabaa NGS, 11 Aralık 2017'de yürürlüğe giren sözleşmelere göre inşa ediliyor. Sözleşmenin getirdiği yükümlülüklere uygun olarak, Rus tarafı sadece santrali inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm yaşam döngüsü boyunca nükleer yakıt tedarik edecek. NGS ve Mısırlı ortaklara, operasyonunun ilk 10 yılında personelin eğitimi ve operasyon ve hizmet desteği konusunda da yardım sağlayacak ayrı bir anlaşmaya göre, Rus tarafı özel bir depo inşa edecek ve kullanılmış nükleer yakıtın depolanması için konteynerler tedarik edecek.

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