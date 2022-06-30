Yıldırım: "Sektörde söz sahibi olmak istiyoruz"

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yıldırım, tarım sektörünün önümüzdeki dönem çok daha kıymetli bir hal alacağını ifade ederek, "Biz de tarımsal sulama ürün çeşitliliğimizi arttırarak, sektörde söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Tarımsal sulama boruları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım, "Yılbor Plastik Boru olarak tarımsal sulama ürünlerimizde dayanıklılığa büyük önem veriyoruz. Tarım sektörünün önümüzdeki dönemlerde çok daha güçlü olacağını ve dünya genelinde tarıma dayalı ekonomilerin çok daha gelişeceğini düşünüyoruz. Yılbor PE tarımsal sulama boruları kimyasal maddelerden etkilenmez, korozyona uğramaz, çürümez ve aşınmaz. Esneme kabiliyeti yüksek olduğundan kanal dışında birleştirilebilir, yer altı hareketlerinden etkilenmez. Dere, nehir, göl, maden alanları vb. bozuk ve hareketli zeminlerde güvenle kullanılabilir. Boru dönüşlerinde et kalınlığına bağlı olarak, 20 derecede çapın 2040 katı radiusla bükülebildiğinden daha az dirsek kullanımı ile paradan ve zamandan tasarruf eder" diye konuştu.

Tarım alanlarında artık sık sık kullanılan damlama sulama boruları ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıkla ve her defasında az miktarda sulama uygulamaktır. Yüksek toprak nemi düzeyinde sulama başlanır. Böylece, yetiştirilen bitkide, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratılmaz. Yalnızca, yeterli düzeyde bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir. Bu yöntemde genellikle, bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır. Kaynaktan alınan sulama suyu, filtre biriminde, kum, sediment, yüzücü cisimler ve çok küçük parçacıklardan arındırılır. Gerektiğinde bitki besin elementleri gübre enjeksiyon ünitesi ile sulama suyuna karıştırılır. Ayrıca sistem debisi ve sistem basıncı denetlenir. Sulama suyu, basınçlı boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir. Düşük basınç altında ve düşük debide damlalar biçiminde toprak yüzeyinde verilen su, buradan infiltrasyonla toprak içerisine girer, yer çekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmi ıslatılır. Genellikle, bitki sıraları boyunca ıslak şerit elde edilir ve sıralar arasında ıslatılmayan kuru alan kalır. İyi bir tasarım ve uygulama ile derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından etkin biçimde yararlanılır. Bizim ürünlerimizde dikkat ettiğimiz husus ise antiUV katkısı ile güneş ışınlarına karşı maksimum dayanım, doğrusal iç tasarım sayesinde sıfır basınç kaybı, mükemmel sızdırmazlık, maksimum tıkanıklık direnci için labirent damlatıcı teknolojisi, ASABE normlarına göre üst seviyede homojen sulama, dahili filtreli damlatıcı teknolojisi, düşük akış hızında optimum dayanıklılık için geniş su pasajı, çok düşük sürtünmeye sahip enjeksiyon damlatıcı ve lateral boyunca homojen sulama özelliklerini barındırması" şeklinde konuştu.

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