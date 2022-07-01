Özel gereksinimli bireyler sinema izlemenin mutluluğunu yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evi’nden faydalanan özel gereksinimli bireyler sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Palm City AVM’nin sinema salonunda gerçekleşen etkinliğe katılımcıların bir kısmı Engelsiz Yaşam Parkı’ndan gelirken, bir kısmı ise Tarsus Mola Evi’nden geldi. Aileleri ile vakit bulamayan ya da farklı nedenlerden dolayı hiç sinema salonuna gelememiş olan özel gereksinimli bireyler bir ilki yine Büyükşehir Belediyesi ile yaşadı. İlk defa sinema salonunda film izlemenin keyfini yaşayan katılımcıların heyecanı da yüzlerine yansıdı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü’nde görevli Betül Demir, özel bireylere, annelerine ve ailelerine yönelik verilen hizmetleri anlattı. Aylık program hazırladıklarını belirten Demir, “Bu etkinliklerimizi her ay düzenli şekilde bireylerden gelen talepler doğrultusunda güncelliyoruz. Onların sürekli, etkin ve daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Dönem dönem de onların farklı ortamlarda bulunmalarını sağlamak adına değişik etkinlikler düzenleyip, farklı yerlere de götürüyoruz. Bugün onları bu etkinlikler çerçevesinde film izlemeye getirdik. İlk defa sinema ortamına gelen bireylerimiz, çocuklarımız var. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

Tarsus Mola Evi’nden sinema etkinliğine katılanlardan Ubeydullah Aslan, “Sinemaya geldim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Herkese teşekkür ederiz, öğretmenlerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Parkı’ndan faydalanan 17 yaşındaki Bayram Abiş de ilk defa sinemaya geldiğini belirterek, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla ilk defa sinemaya geldim. Çok güzel film izledik. Mutlu oldum. Sinemaya gelmeyi istiyordum. Filmi de çok beğendim” şeklinde konuştu.

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