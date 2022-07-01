Mersin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde üzerindeki yol ve kaldırımları yeniliyor.

Ekipler, kentin dört bir tarafında yenileme planına alınan bölgelerde yol ve asfalt çalışmaları yürütürken, ihtiyaca göre kaldırım yapım çalışmaları da gerçekleştiriyor. Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde’de bir süredir çalışma yapan ekipler, cadde üzerindeki yol ve kaldırımları yeniliyor. Çevresinde lojistik depolama ve transfer merkezleri ile Tırmıl Sanayi Sitesi’nin de bulunduğu bölge olan 138. Cadde’de yapılan çalışmalarda daha önce binder seviyesinde asfalt serimi yapan ve tamamlayan ekipler, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki yolda aşınma seviyesinde 2. kat sıcak asfalt serim aşamasına geçti. 138. Cadde’de altyapı, üstyapı, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, Sanayi Sitesi bölgesindeki yolu ağır tonajlı taşıtların geçişine dayanıklı hale getiriyor.

Ayrıca Özgürlük Mahallesi 139. Cadde’de de yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki yolu yeniliyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, kaldırım çalışmalarını Turgut Özal Bulvarı’na kadar uzatarak tamamladı. Binder seviyesinde asfalt serim faaliyetlerini bitiren ekipler, aşınma seviyesinde asfalt çalışmalarını ilerleyen günlerde tamamlayacak.

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