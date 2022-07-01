Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 1 şüpheli, dronla tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile ifade beyanıyla örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen T.K.'yi operasyonla gözaltına aldı. M.M.'nin de örgüt için faaliyette bulunduğunu tespit eden ekipler, DEAŞ adına para transferleri yapan 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri ise dronla tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyete götürüldü. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-01 12:29:24



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