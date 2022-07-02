Mersin'de tarihi eser operasyonu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, O.K.'nin tarihi eser bulundurduğunu ve bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Elde edilen bilgilerle şüphelinin evine yapılan baskında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 253 obje bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-07-02 11:03:37



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