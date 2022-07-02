Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Tarsus ilçesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 65 gram esrar, 115 sentetik hap, 210 gram bonzai, 11,40 gram metamfetamin, 7 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-02 11:37:07



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