Görme engelli bireylere 'bağımsız hareket becerileri' kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, görme engelli bireyler için ‘bağımsız hareket becerileri’ kursu başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmak için şimdiye kadar birçok projeyi hayata geçiren Sağlık İşleri Dairesi, görme yetisini yitirmiş veya az gören 9 yaşından büyük bireyler için ‘bağımsız hareket becerileri’ kursu başlattı. Haftada 2 gün süren eğitimler, Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi ile dış mekanlarda gerçekleştiriliyor. Bireylerin her ortamda özgürce hareket edebilmesini amaçlayan kursa ilgi gösteren özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri, her Pazartesi ve Çarşamba günü Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geliyor. Kursta rehberli, rehbersiz ve beyaz baston aracılığıyla günlük hayatta yapabilecekleri hareketler uygulanıyor. Ayrıca özel gereksinimli bireyler ile dış mekanlarda da pratik gerçekleştiriliyor. Yollarda karşıdan karşıya geçme, alışveriş merkezlerinde alışveriş yapma, kafelerde sipariş verme gibi günlük pratikler de uygulatılıyor.



“Eğitimdeki amaç, bireylerin daha bağımsız hareket edebilmesini sağlamak”

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eğitmeni Kadriye Kılıç, eğitimin detaylarından bahsederek, “Az gören ya da görme yetisini yitirmiş 9 yaşından büyük olan bütün bireylere eğitimimizi veriyoruz. Eğitimdeki amaç; görme yetisini yitirmiş ya da az gören bireylerin günlük hayatta, evde, trafikte her durumda daha özgürce ve daha bağımsız hareket edebilmesini sağlamak, içlerinde var olan özgüveni daha da çok ortaya çıkartmak ve bazı teknik bilgilerle bunu desteklemek” dedi.

Eğitimin rehberli hareketler, rehbersiz hareketler ve beyaz baston aracılığı ile yapılabilecek hareketler olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu vurgulayan Kılıç, “Eğitimimize başlamadan önce engelli bireyin engelini kabul etmesi bizim için çok önemli. Verdiğimiz eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun, öğrencimiz eğer ki eğitimi alabilecek psikolojiye sahip değil ise bu ne yazık ki başarılı bir sonuç veremeyebiliyor. Bu yüzden kursumuza başlamadan önce mutlaka Daire Başkanlığımızda görevli olan psikoloğumuzla bir görüşme gerçekleştiriliyor. Psikoloğumuz, kişinin kursa hazır olduğunu, kursta verilecek olan bilgileri kabul edebileceği onayını bize verdiği takdirde eğitime başlıyoruz” diye konuştu.

Eğitim almak isteyen bireylere de seslenen Kılıç, “Belediyemizin sunmuş olduğu bu hizmetten faydalanmak isteyen engelli birey ve aileleri, Engelsiz Yaşam Merkezi’ne telefon aracılığıyla ya da bizzat kendileri başvurabilirler. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin 185 hattına da başvuruda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.



“Gündelik hayatımda çok yardımcı oluyor”

Görme engelli birey Alperen Denizalp, “Burada görme engelliler tek başına, bağımsızca nasıl hareket edebilme kabiliyeti elde edebilir onu öğreniyorum. Gündelik hayatımda çok yardımcı oluyor. Yani kendi başıma istediğim yere gidebiliyorum. Önceden bunu yapamıyordum, imkansız olduğunu düşünüyordum ama gerçeklerle yüzleştiğim zaman, eğitim de aldığım için şimdi istediğim yere rahat bir şekilde gidebiliyorum. Eğitimin içinde karşıdan karşıya geçme, rehberli veya rehbersiz yürüyüş, asansöre binme, basamak çıkma, inme türü şeyler var” şeklinde konuştu.

