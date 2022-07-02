Motosikletler çarpıştı; 2 sürücü öldü

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Hasan Erkan (20) ile Efe İbrahim Demir (18), hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda Hasan Erkan (20) kontrolündeki 33 BKD 90 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Efe İbrahim Demir (18) idaresindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, çarpıştı. Yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan ve Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2022-07-02 13:13:24



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