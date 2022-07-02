Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı Zehra kurtarılamadı; kaza kamerada

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21), sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Gürses, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü M.Ş.K., gözaltına alındı.

Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ş.K. adlı kadının kullandığı 33 PG 184 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-07-02 16:59:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.