Mezitli'de 5 mahalle yabancıların ikamet iznine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ikamet iznine kapatılan Mersin'deki 63 mahalle arasında Mezitli’den 5 mahalle yer aldı.

Türkiye genelinde açıklanan bin 169 mahalle arasında Mezitli’den göçün etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği İstiklal, Fatih, Seymenli, Viranşehir ve Yeni Mahalle yer alıyor. Bu mahallelerin yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı açıklandı. Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak, Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı bin 169’a çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suriye’de yaşanan iç karışıklık sonrası resmi rakamlara göre 40 bin sığınmacının geldiği Mezitli'ye, RusyaUkrayna savaşı sonrası ise yoğun Rus ve Ukraynalı akını oldu.



Mezitli'nin nüfusunun son verilere göre 220 bin olduğunu, Türkiye ve Mersin'e göre 34 kat fazla nüfus artışı bulunduğunu belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Şikayet etmiyoruz. Bu nüfus hareketi, sağlıklı bir nüfus hareketi. İlçeye değer kattığımız için evlerin, arsaların, iş yerlerinin fiyatları oldukça arttı. Biz, İller Bankasından 220 bin nüfusa göre pay alıyoruz ama 40 bini kayıtlı, bir o kadar da kayıtsız olmak üzere 80 bin Suriyeli var Mezitli'de. Öte yandan, Rusya, Ukrayna ve çevre ülkelerden Mezitli'ye gelenler ve bunların talepleri var. Şu anda Mezitli'deki nüfusun yaklaşık yüzde 36'sı yabancılardan oluşuyor. Ama devletten 220 bin nüfusa göre pay alıp hizmet ediyoruz" dedi.

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