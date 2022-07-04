Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi AdanaTarsus istikameti D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus’a seyir halinde olan Temel Teke’nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

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