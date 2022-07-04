"Abdülhamid Han" gemisinin manzarasında kamp

Türkiye’nin filosuna kattığı 4’üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken, 10 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gemi ile gurur duyan vatandaşlar ise geminin karşısına kamp kurup, tatil yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adını ‘Abdülhamid Han’ olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 10 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.

MersinAntalya D400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de gemiyi izleyerek gününü geçiriyor.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz'da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.

Bölgede kamp yaptığını belirten Fırat Bakar, “Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye’nin gurur duyduğu gemimizi izleyerek tatilimizi yapıyoruz” dedi.

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